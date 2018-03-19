1995 Yılının Bağlantı Hızı İle Netflix İzlemek

Netflix artık büyük çoğunluğumuzun kullandığı ya da en azından aşina olduğu bir platform haline geldi. Peki 90'larda nasıl görünüyordu ve o yıllarda Netflix'te dizi ya da film izlemek istesek nasıl olurdu?

Netflix artık o kadar popüler ki, hemen hemen herkes eline kumandayı alıp, dizilere filmlere göz atıp bir şeyler izleyeyim diyerek saatlerini onun karşısında geçirir oldu. Instagram, Facebook, Tinder gibi uygulamaların 90'lı yıllarda nasıl olacağına dair videolar hazırlayan bir Youtube kanalının paylaştığı bir video, 90'lı yıllarda internet hızının ne alemde olduğunu gösterdi. 14.6 Kbps hızla bir filmi izleyebilmek için neredeyse iki gün bekleme süresi oluşu bir hayli korkutucu bir örnekti. Bu da akıllara 1997 senesinde kurulan Netflix'te o dönemde bir şeyler izlemenin ne kadar keyif kaçırıcı olduğunu getirdi.

Tabii ki bu video tamamen hayal ürünü ama yine de şu an kullandığımız internete ve bağlantı hızına şükretmemizi sağlayabilir. Hepimiz aldığımız internet hizmetlerinden şikayetçiyiz ve dünya genelinde bağlantı hızına baktığımızda bizim aldığımız hizmet baya bir kötü görünüyor. Üstelik adil kullanım kotası ile de başımız dertte ancak yine de 90'larda internet kullanıcısı olmadığımız için şanslı sayılırız.

Ülkemizde böyle bir sorunumuz olmasa da özellikle Amerika'da insanlar filmleri ve dizileri korsan olarak izlemiyorlar çünkü bu konuda ciddi yaptırımlar mevcut. Netflix'te insanlara dizi ve filmleri bir mağazaya gidip film kiralamalarına gerek kalmadan makul paralar ödeyerek gönül rahatlığıyla izleyebilecekleri bir platform olarak ortaya çıktı. Tabii ki günümüzde geldiği nokta bir hayli farklı ancak sanırım tüm dünyada hatrı sayılır bir kitle yakalamayı da başardı.