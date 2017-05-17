1998 ve 2015 Model Toyota Corolla'ların Sağlamlık Videosu

Toyota Corolla'nın eski modeli ile yeni modelinin çarpışma testinde daha az hasar alarak ayrılan taraf, güvenlik önlemleri ile donatılmış 2015 model Toyota Corolla oldu.

Araba satın alırken arabanın hızı, gücü, konforu gibi özelliklere bakılır. Çarpışma testleri hazırlayan firmalar sayesinde, arabalar hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olabiliyoruz. Yüksek hızlarda çarpıştırılan arabaların ne kadar güvenli olduğunu gördüğümüz videolar, araba satın alırken dikkat etmemiz gereken detayları daha iyi algılamamıza sebep oluyor. Araçlarda dikkat etmemiz gereken en önemli özellik, aracın kaç yaşında olduğu. Araçlar sürekli gelişiyor, bu gelişmeye aracın sağlamlığı da dahil.

Geçen hafta, dördüncü Birleşmiş Milletler Küresel Yol Güvenliği haftası düzenlendi. Bu etkinliklerde Avustralya ve Yeni Zelanda Yeni Araç Değerlendirme Programı ANCAP, Toyoto Corolla’lar için önemli bir test yaptı. 40 mph(64 km/h) hızla iki ayrı Toyota aracını çarpıştıran ANCAP, yeni modelin daha sağlam olduğunu gördü. Araçlardan biri 2015 model Toyota Corolla modeliyken, diğer araç aynı modelin 1998 yılında çıkan modeliydi.

1998 Toyota Corolla, yapılan testlerde, 0.40 puan alarak sıfır yıldız derecelendirmesi aldı. Araca binen bir kişinin böyle bir kazaya karışması ciddi, baş, göğüs ve bacak yaralanmaları yaşamasına sebep olabiliyor.

2015 model Corolla ise 16 puanla 5 yıldızla derecelendirildi. Hava yastığı ve enerjiyi emen çarpması sayesinde yolcuyu daha fazla güvende tutan araç, ANCAP’ın testlerinden galip ayrıldı. Bu testlerle birlikte, “eski araba daha sağlamdır” cümlesi de yavaş yavaş tarihe karışıyor. Yeni araçlarda bulunan güvenlik önlemleri, yolcuları çok daha iyi koruyor. Umarım bu tarz kazalara hiç bir zaman karışmazsınız.