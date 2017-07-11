1998 Yapımı Half Life'a Yeni Güncelleme Geldi!

1998 yılında çıkan Half Life'a yeni güncelleme geldi. Bu güncellemeyle Valve'ın hala Half Life üzerinde çalıştığını da görmüş olduk.

Valve, eline Steam’i geçirdikten sonra diğer oyunlarını unutmaya başladı. Başlı başına tüm PC evrenini birleştiren Steam’le uğraşmak çok zor olsa da kendilerinden güzel serilerinin 3. oyunlarını bekliyoruz.

Valve, elbette bazı oyunlar çıkarmaya devam ediyor. Elindeki marka güçleri düşünüldüğünde bunları kenara atacağını sanmıyoruz. Bu markalar arasında yeni oyununun çıkmasını beklediğimiz en güçlü marka olan Half Life, 2 oyun çıkarmasının ardından sessizliğe gömülmüş ve milyonlarca kullanıcıya Half Life 3’ün yolunu gözettirmeye başlamıştı. Bunca yılın ardından Valve’nin Half Life’tan tamamen uzaklaştığını düşünmeye başladık, ancak durum tam olarak öyle değilmiş. Valve’nin ofislerinde çalışan -en azından- bir çalışan, 1998 yılında ortaya çıkan ilk Half Life oyunu üzerine çalışıyor. Bunu yapılan son güncelleme sayesinde anlamış olduk. Belki Half Life çok eski bir oyun olarak gözükmeyebilir, ancak bu oyun üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Durum böyle olunca Valve’nin hala bu oyuna destek vermesini garip karşılayabilirsiniz.

Oyuna gelen güncellemeyle birlikte gelen iyileştirmeler:

Oyun konsolunda bazı bozuk biçimli dizeler düzeltildi.

Hatalı biçimlendirilmiş bir BSP dosyası yüklenirken 'sabit disk çöktü' hatası düzeltildi.

Sabit hatalı biçimlendirilmiş SAV dosyalarının, isteğe bağlı dosyaların oyun klasörüne yazılmasına izin verdiği hata düzeltildi.

Silahları hızla değiştirirken ortaya çıkan çarpışma düzeltildi.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Half Life 3, Valve stüdyolarında daha önce geliştirilmeye çalışılmış, hatta 4 kişilik ekipler halinde onlarca Half Life 3 demosu geliştirilmiş, ancak şirket bu demoları beğenmeyince proje bir kez daha rafa kalkmış. Counter Strike gibi efsaneleri bile içerisinden çıkarmayı başarmış Half Life’ın yeni oyununun ne zaman geleceği bilinmiyor, ancak Gabe Newell’in içine sindiği bir Half Life 3’ün geleceğini düşünüyoruz.

Biz de sorumuzu soralım: Sizce Half Life 3 çıkar mı? Çıkarsa da tarihi ne zaman olur?