1Password Eklentisi Sonunda Microsoft Edge İçin Geldi!

Popüler şifre saklama eklentisi, sonunda Microsoft'un yeni tarayıcısı Edge için de geldi.

Microsoft Edge aslında Firefox ve Google Chrome gibi bilindik rakiplerine nazaran oldukça iyi çalışan bir tarayıcı. Ancak kullanıcılar İnternet Explorer'ın bir türlü düzgün çalışmayan yapısından dolayı hem Microsoft'un tarayıcılarına güvenmediğinden hem de rakiplerine göre oldukça az eklentiye sahip olmasından dolayı fazla kullanmıyordu. Şifre düzenleme ve şifre yönetimi yapılabilen eklentiler her kullanıcıların gözdesi olmasa da bu konuda iyi bir örnek.

Edge tarayıcı ilk şifre yönetimi eklentisine geçtiğimiz aylarda LastPass ile kavuşmuştu. Ancak yine de diğer tarayıcı seçeneklerinde insanların alıştığı eklentileri barındırmadığı için bu Edge için pek de faydalı olmamıştı. Geçtiğimiz hafta itibariyle şifre yönetimi eklentileri içerisinde oldukça sevilenlerinden biri olan 1Password eklentisi Microsoft Edge için geldi.

Bu şifre yönetimini yaparken oldukça ince ayarları yapabilmenizi sağlayan eklentiyle birlikte, artık Edge tarayıcınızı kullanmaktan çekinmeyebilirsiniz. 3 Ekim 2017'den beri Microsoft Store'dan ücretsiz bir şekilde kurabileceğiniz Edge eklentisine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Edge tarayıcının daha fazla popüler eklentiye ihtiyacı var mı?