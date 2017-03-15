1Password'den Tamı Tamına 400.000TL'lik Hack Yarışması!

1Password isimli ünlü online şifre saklama platformu, ödüllü bir hack yarışması açtı. Yarışmada sitenin veritabanına sızarak içinde "bad poetry" yazan metin dosyasını buraya yerleştiren 400.000 TL ödül alacak.

AgileBits’in bir hizmeti olan 1Password, internet ortamında şifrelerinizi saklamanızı ve hatırlamanıza gerek kalmadan hesaplarınıza giriş yapmayı sağlayan bir platform. Firma yeni duyurduğu yarışmayla şifreleri sakladığı veritabanına ulaşan hackerlara 100.000 Dolar (yaklaşık 400.000 TL) ödül vadediyor. Hackerların tek yapması gereken siteyi hacklemek ve veritabanına “bad poetry” yani “kötü şiir” yazılı bir metin dosyası koymak.

Geçtiğimiz aylarda firma, bayrak yarışı tarzında 25.000 dolarlık ödülü olan bir hack yarışması da açmıştı. AgileBits, bu yarışmalar ile 1Password platformunun ne kadar güvenli olduğunu duyurmaya çalışıyor. Adeta tüm dünya hackerlarına meydan okuyan firma, bu yarışma ile sisteminde hiçbir açığın olmadığını herkesin gözü önüne sermekte kararlı. 1Password, bu tarz yarışmalar sayesinde popüler şifre koruma arşivleri arasında yerini aldı. Ancak hack dünyasındaki “insanın olduğu her yerde açık vardır” sözünü akıldan çıkarmamak gerekiyor. Eğer veritabanı kırılırsa, büyük bir güvenlik açığı da ortaya çıkmış olacak.

AgileBits’ten Jeff Shiner Tom’s Hardware isimli yayına yaptığı açıklamada “Tüm gücümüzle müşterilerimizin bilgilerini korumaya mecburuz. Bu da gerçek hayatta hack işiyle uğraşanların ve özellikle beyaz şapkalı hackerların yaratıcılığından faydalanmamız gerektiği gerçeğini doğuruyor. Bunu çok ciddiye alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beyaz şapkalı hackerlar, tıpkı sistemlerdeki açıkları bulan siyah şapkalılar gibi davranıyorlar. Ancak sistemdeki bilgileri çalmak yerine, sistemin açıklarını uygulama sahipleri veya yetkililere bildiriyorlar. Bu sayede siyah şapkalı hackerların bilgi çalmasını engelliyorlar. 1Password, hem sisteminin siyah şapkalılara karşı güvenli olduğunu göstermek hem de beyaz şapkalıların desteğini almak için böyle bir yarışma düzenliyor.