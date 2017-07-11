Android Wear 2.0 destekli akıllı saatler arasına bir yenisi de moda devi Louis Vuitton'dan eklendi.

Android'in giyilebilir teknoloji departmanında yer alan işletim sistemi Android Wear 2.0, yeni bir donanımla hayatımıza giriyor, lüks bir donanım.

Modanın dev firmalarından Louis Vuitton, giyilebilir teknoloji ve modayı bir araya getirdiği Tambour Horizon akıllı saatiyle ve kendisi için normal sayılabilecek bir etiketle dikkat çekiyor.

1.2 inçlik yuvarlak AMOLED bir ekrana sahip Louis Vuitton Tambour Horizon, işlem gücünü Qualcomm Snapdragon Wear 2100'den alıyor. Pil kısmında 300 mAh'lik bir ünite görev yaparken 4 GB dahili depolama ve 512 MB RAM sistemin hafıza işini hallediyor.

30 metreye kadar su geçirmez olan saat, 60 farklı değiştirilebilir kordon ile geliyor. Giriş seviyesi modelinde paslanmaz çelik gövdeye ve gümüş renge sahip modelin fiyatı 2.450 dolar ile göz dolduruyor. Eğer siyah rengini isterseniz de 2.900 doları gözden çıkarmalısınız.