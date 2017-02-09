2.6 Milyon Dolarlık Bugatti Nasıl Yapılıyor?

Bugatti Chiron, dünyanın en pahalı araçlarından biri. Peki bir Chiron nasıl yapılıyor. The Verge'den bir ekip fabrikasına gitti ve yerinde gördüler.

Bugatti Chiron çok pahalı bir araç olmasının yanısıra çok da hızlı imal ediliyor. Şık tasarımıyla göz dolduran bu aracın tasarım fikri çok da yeni değil. Ettore Bugatti, ismi en çok konuşulan tasarımcılardan. Cenova Motor Show’da tanıtılan 2.6 milyon dolarlık bu araç da onun başının altından çıkmış. The Verge’den bir ekip Fransa’daki Bugatti fabrikasını ziyarete gitti.

Firma bu yıl 70 adet Chiron üretecek. Her birinin yapımı 6’şar ay sürüyor. Hiçbir araçta robot kullanmadıklarını, araçların hepsini insan işçilerin yaptığını ileri sürüyorlar.

20 kişilik bir ekip 1800 parçadan oluşan Chiron’ları topluyorlar. Bugatti 1909’dan beri Fransa’da.

La Mansion Pur Sang isimli bir özelleştirme programı sunan Bugatti, alıcıların araçlarının renklerini seçmelerine izin veriyor.

Her bir Chiron tamamen benzersiz. Boyanmasını istediğiniz renkleri, boyanmasını istediğiniz yerlere göre seçebiliyorsunuz.

Ustalık ise çok ileri seviyede. Küçük detaylarda farklılıkları görebiliyorsunuz. Aslında Bugatti ailesi nesiller boyunca İtalya’da marangozluk yapmış bir aile. Ustalık buradan kaynaklı desek yanlış olmaz.

16 silindirlik motoru ve 1479 beygir gücü ile saatte 261 mil yapabilen araç, gücünü gösteriyor.

Bugatti Chiron, 2 ayda tepeden tırnağa yapılıyor ve kullanıcıya 6 ay içinde teslim ediliyor. Fazladan 2.6 milyon dolarınız varsa, satın almanızı tavsiye ederiz.



