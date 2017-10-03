Robot teknolojileri konusunda çalışmalar yürüten genç bilim insanı Xyla Foxlin, 2 ay süresince bir Twitter tacizcisi ile mücadele ettikten sonra kişinin gerçek kimliğini öğrenerek mahkemeye verdi.

20 yaşındaki Xyla Foxlin, robotik teknoloji dünyasında giderek ünlenen bir isim olmuş durumda. Parahug isimli çocuklar için geliştirdiği peluş oyuncak girişimi ile 389 destekçiden 53 bin doların üzerinde yatırım alan genç kadın, yeni girişimleri için de çalışmaya devam ediyor.

Ün, peşinde bazı zorlukları da getiriyor. Genç kadının başı geçtiğimiz iki ay boyunca bir Twitter tacizcisi ile derde girmişti. Başlarda kadını yazdıkları ile taciz eden şahıs, daha sonra işi tecavüz tehditleri edecek kadar büyüttü.

Foxlin ve arkadaşları, ilgili hesabı şikayet etmeye başladılar fakat Twitter, hesapla ilgili bir işlem gerçekleştirmedi. Hesap bir süre kilitlendi ve sadece takip eden kişiler paylaşılanları görebildi. Daha sonra yeniden tüm kullanıcılara açıldı.

Tacizci, Foxlin’i ‘doxing’ ile tehdit etti. Bu terim, şahsın izni olmadan kişisel bilgilerinin paylaşılması anlamında kullanılıyor. Son olarak Twitter sapığının Foxlin’in ev adresini tweet atması ve ‘gecelerin kadını’ olduğunu söylemesiyle genç kızın sabrı taştı.

Foxlin, tacizcinin Twitter hesabının kapatılmasını istemiyordu, çünkü kim olduğunu öğrenmeyi amaçlıyordu. Genç girişimci bulunduğu kampüsteki polislere başvurdu ve olayı anlattı. Olayı devralan dedektif Foxlin’in çevresindeki herkesi test etmesini, tacizcinin yakın biri olabileceğini söyledi.

Yapılan araştırmalar, Foxlin’i 2 ay boyunca rahatsız eden tacizcinin kendi e-postası üzerinden Twitter hesabını oluşturduğunu ortaya çıkardı. Daha şaşırtıcı olan ise tacizcinin Foxlin’in akıl hocasının robotik öğrencisi bir kadın olmasıydı. Sanırım Foxlin’in başarıları diğer öğrencileri biraz kıskandırmış.

Foxlin, kendisini defalarca tehdit eden ve özel bilgilerini paylaşan kadını mahkemeye verdi. Suçlu genç kadın ise Foxlin’e uzun bir özür mektubu yazarak af diledi. Tüm bu olaylar gerçekleşirken Twitter’ın tavrı da neden uzun zamandır gerilemekte olduğunu daha net bir şekilde ortaya koydu.

Foxlin’inin söylediğine göre tüm bu olay boyunca Twitter’ın ‘bot’ destek ekibi haricinde gerçek bir şahsa ulaşamamış. Twitter’ın genç kadına olay ile ilgili tavsiyesi ise ‘kötülük görmeyin’ oldu. Sosyal medya devinin yetkilileri, konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.