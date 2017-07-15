2-Basamaklı Google Doğrulaması Yeni Bilgilerle Geliştirildi

Google'ın alanında devrim yaratan ve 2-basamaklı-doğrulama'yı kolaylaştıran projesi, yeni özelliklerle gelişiyor.

Güvenlik alanında sadece kullanıcı adı ve parola girmek bildiğiniz üzere yetersiz. Bunu aşmak üzere Google'ın kendi iki-basamaklı-doğrulama uygulaması, bu alanı basitleştirerek kullanışlı hale getirmişti.

Telefonunuz ya da akıllı saatinizdeki Google uygulaması, siz başka bir platformdan Google hesabınızla oturum açmaya çalıştığınızda size bir soru yöneltiyordu. Bu soruda sadece, "Oturum açmaya çalışan siz misiniz?" yazıyordu. Evet ya da hayır gibi seçenekler yer alıyordu. Bunun biraz fazla basit olduğu düşüncesi kullanıcılar tarafından ortaya atılınca Google bu ekrana bir kaç bilgiyi daha ekledi.

Oturum açılmaya çalışan cihazın markası, modeli, konumu ve giriş saati tam olarak yer alacak yeni uygulamada, güvenlik bir tık daha arttırılacak diyebiliriz. Hala iki-aşamalı-doğrulama kullanmayan kullanıcıları ise Google bu sistemi kullanmaya davet ediyor.