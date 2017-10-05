2. Dünya Savaşı’nda Batırılan İlk Geminin Enkazı Bulundu

Atlantik Okyanusu’nun derinliklerinde olan Athenia isimli 2. Dünya Savaşı’nda batırılan ilk geminin enkazına ulaşıldı.

Bir batık gemi arayıcısı olan David Mearns, İrlanda açıklarında gördüğü transatlantik yolcu gemisinin, 2. Dünya Savaşı’nda batırılan ilk gemi olan Athenia’ya ait olduğunu söyledi. Enkazın boyutlarının Athenia ile birebir eşleştiğini söyleyen Mearns, enkazın İrlanda açıklarında deniz yüzeyinin yaklaşık 200 metre altında olduğunu belirtti.

Buharlı bir transatlantik yolcu gemisi olan Athenia, İngiltere’nin 1939 yılında Hitler’e savaş ilan etmesinden birkaç saat sonra Almanlar tarafından vurulmuş ve 100’den fazla kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Ölenler arasında çok sayıda ABD’linin olması sebebiyle Almanya ABD’nin savaşa katılmasını istememiş, bu sebeple de uzunca bir süredir gemiyi batırdığını inkar etmişti. Fakat gerçek, savaşın bitmesinin ardından Nazilerin yargılandığı Nürnberg Mahkemeleri’nde ortaya çıkmıştı.

Gemiyi vuran denizaltının komutanı Fritz Julius Lemp, transatlantik yolcu gemisini savaş gemisi zannettiklerini belirterek vurduklarını iddia etmişti.