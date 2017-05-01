2.Dünya Savaşı'ndan Renklendirilmiş Muhteşem Fotoğraflar!
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İkinci Dünya Savaşı'na ait bazı fotoğraflar renk kazanınca, dönemin ruhunu akıllara durgunluk verecek düzeyde yansıtıyor. Karşınızda taptaze fotoğraflar!

Milyonlarca insanın öldüğü ve bunca ölümden sonra İngiltere'nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris'in 1940'larda sahip oldukları nüfusa ancak ve ancak 2017'de kavuştuğu dönem, halen dünyanın en çirkin zamanlarından biri olarak kabul ediliyor. Eskiden siyah-beyaz olan ama şimdi sayısız renkle gerçeklikle buluşan fotoğraflar, dönemin gerçeklerini yansıtıyor. O fotoğrafların renklendirilmiş sürümlerine göz atalım.
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Çok İyi Fotoğraf Çektiğini İddia Eden Çift Kameralı Casper VIA F1 İnceleme Videomuz İçin Buraya Tıklayın!
Kaynak : http://mashable.com/2017/04/30/second-world-war-in-color/#O5I.48DFRmq9
Etiketler: savaş, 2.dünya savaşı, füze sistemleri
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