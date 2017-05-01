2.Dünya Savaşı'ndan Renklendirilmiş Muhteşem Fotoğraflar!

İkinci Dünya Savaşı'na ait bazı fotoğraflar renk kazanınca, dönemin ruhunu akıllara durgunluk verecek düzeyde yansıtıyor. Karşınızda taptaze fotoğraflar!

Milyonlarca insanın öldüğü ve bunca ölümden sonra İngiltere'nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris'in 1940'larda sahip oldukları nüfusa ancak ve ancak 2017'de kavuştuğu dönem, halen dünyanın en çirkin zamanlarından biri olarak kabul ediliyor. Eskiden siyah-beyaz olan ama şimdi sayısız renkle gerçeklikle buluşan fotoğraflar, dönemin gerçeklerini yansıtıyor. O fotoğrafların renklendirilmiş sürümlerine göz atalım.

1942'de fotoğraflanan anti-uçak sistemleri

1943 yılında fotoğraflanan 6.Zırhlı Filo

1943'de savaşan İngiliz bölükleri

22 Nisan 1942'de İngiliz birlikleri paraşütlerini açıp karaya inmeyi planlıyorlar

Saha komutanı Sir Bernard Montgomery, Müttefik güçlerin stratejisini hazırlıyor