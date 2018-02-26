2. Find Your Co-Founder Etkinliği 3 Mart'ta ODTÜ'de!

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından ikincisi düzenlenen Find Your Co-Founder etkinliği 3 Mart tarihinde katılımcılara kapılarını açacak.

Ankara girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi hedefleyen ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, 3 Mart 2018'de ikincisi düzenlenecek olan Find Your Co-Founder etkinliğinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen girişimcilere kapılarını açıyor.

Etkinliğin asıl amacı takım arkadaşını bulmaya çalışan girişimcileri ve bu girişimcilerle ortak çalışmak isteyen yazılımcı ve tasarımcıları bir araya getirmek. Etkinlikte öncelikle girişim fikri olan katılımcılar sunum yapacak, devamında ise bireysel katılımcılar kendilerini tanıtacaklar.

Sunumlar arasında ve etkinlik sonunda yapılan meet-up araları ile katılımcılara birebir iletişim kurup fikir alışverişi yapma imkanı sağlanacak. Etkinlik sonrasında takımlarını oluşturan katılımcılar dilerlerse ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu ile iletişime geçip, mentor desteği alarak çalışmalarına daha hızlı ve profesyonel bir şekilde devam etme fırsatına sahip olacaklar.

3 Mart’ta gerçekleşecek Find Your Co-Founder hakkında daha detaylı bilgi almak ya da etkinlikte yer almak için cofounder.odtuggt.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.