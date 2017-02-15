iOS dünyasında birden popüler olan FaceApp isimli uygulama, görüntü işleme teknolojisi ile çok konuşuluyordu. Uygulama, şimdi de Android ortamı için geliştirildi!

Android kullanıcıları, sonunda iOS’un hızla popüler olmuş uygulaması FaceApp’ı kullanabilecekler. Bugün Google Play’e düşen uygulamaya ilginin yoğun olması bekleniyor. Nitekim uygulamanın geliştiricisi Mashable’a verdiği demeçte, uygulamanın 2 haftada 1 milyon iPhone kullanıcısı ile buluştuğunu söylemişti.

Uygulama 6 ayrı bölgede bedava uygulamalar sıralamasında 1. oldu. CEO Yaroslav Goncharov, dokuz ayrı ülkede fotoğraf uygulamaları arasında birinci olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca uygulamada ilk zamanlar reklam olmayacak. Çünkü serverların reklamın yaratacağı ek yükü kaldırıp kaldırmayacağı henüz test edilmemiş.

Filtresi Snapchat’ten çok farklı bir özelliğe sahip olan FaceApp, insan yüzünün parçalarına odaklanmış. Yüzleri şekillendiren bu uygulama ile kapalı bir ağıza diş yapabiliyor, kendinizi rahatça yaşlandırabiliyorsunuz.Wireless Lab’ın ismini vermek istemeyen bir Rus yazılım geliştiricisine göre, bu uygulama yapay sinir ağlarını makine öğrenmesi metodu ile bağdaştırıyor ve ortaya böyle şahane görüntüler çıkıyor. Uzaktaki serverlar veri işleme yaparken uygulama fotoğrafları gerçek kılan ufak modifikasyonları yapıyor. Buradan Google Play’e gidip, uygulamayı edinebilirsiniz.



