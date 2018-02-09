IEEE Ege Power & Energy Society, enerji sektörüne ilgi duyan herkesi ikincisini düzenleyecekleri İzmir Enerji Zirvesi’18’e davet ediyor.

Gelenekselleşen İzmir Enerji Zirvesi bu sene katılımcılarını yoğun bir program ile karşılayacak. Açılış konuşmasını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın yapacağı zirvede sektörden konuşmacıların yapacakları sunumların yanı sıra dans gösterileri ve hediye çekilişleri de gerçekleşecek. Ayrıca Zirvede katılımcılara dijital sertifika da verilecek.

Zirve her geçen senenin üstüne koyarak ilerlemeye çalışırken, bu sene 6 oturum ve birçok sürprizle karşınızda olacak. Zirve genel olarak yenilebilir enerjiler, yerli sermaye ile üretim, enerji verimliliği, enerji ve endüstri 4.0, jeotermale bakış gibi birçok konuyu ele alıyor.

Konuşmacılar

Prof. Dr. Necdet Budak – Ege Üniversitesi Rektörü

– Ege Üniversitesi Rektörü Ufuk Şentürk – JESDER - Yönetim Kurulu Başkanı

– JESDER - Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cem Yalçın – NORTHEL - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Tasarımcı

– NORTHEL - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Tasarımcı Sinan Alagöz – KLEMSAN - Elektronik ve Otomasyon Müdürü

– KLEMSAN - Elektronik ve Otomasyon Müdürü Tamer Açıkel – SCHNEIDER ELECTRIC - Global Teklif Hazırlama ve Satış Destek Direktörü

– SCHNEIDER ELECTRIC - Global Teklif Hazırlama ve Satış Destek Direktörü Faruk Telemcioğlu – GÜNDER – Genel Sekreteri

– GÜNDER – Genel Sekreteri Murat Çelik – İZKA - Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı

17 Şubat 2018'de gerçekleşecek İzmir Enerji Zirvesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için izmirenerjizirvesi.com web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca en son gelişmeler için etkinliğin Facebook, Twitter ve Instagram adreslerini takip edebilirsiniz.