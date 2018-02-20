2. Kocatepe Kariyer Günleri 5-6 Mart'ta Gerçekleşecek!

5-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek 2. Kocatepe Kariyer Günleri'ne Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Kulübü'nün de katkılarıyla hazırlanan 2. Kocatepe Kariyer Günleri, sektörü daha yakından tanıyabileceğiniz, firma yetkililerine sorular sorup ayrıntılı bilgi edinebileceğiniz oldukça faydalı bir etkinlik vaat ediyor.

8 firma ve 1 telekonferanstan oluşacak etkinliğin katılımcıları ULUSOY Elektrik, AKSA Enerji, SIEMENS, Vera Elektromekanik, SAMSUNG (Avrupa Elektronik), Kavak Ar-Ge, Mega Medikal, BİYOTED ve etkinliğe telekonferansla katılacak olan NASA'da çalışan Türk bilim insanı Dr.Umut YILDIZ olacak.

5-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek 2. Kocatepe Kariyer Günleri’ne Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bulunan İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu ev sahipliği yapacak. Webtekno olarak bizim de medya sponsoru olduğumuz etkinliğin detaylarını akuelektrik.com internet sitesinden alabilirsiniz.