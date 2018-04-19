  • Atatürk Havalimanı’nda UBER’e ve Yolcusuna Saldırı

İki Maganda, Atatürk Havalimanı’nda UBER’e ve Yolcusuna Saldırdı!

2 dk okuma süresi
53
2
1
0
0
İki Maganda, Atatürk Havalimanı’nda UBER’e ve Yolcusuna Saldırdı!
Atatürk Havalimanı’nda maalesef artık görmeye alıştığımız bir saldırı düzenlendi. UBER, yolcu aldığı sırada iki magandanın saldırısına uğradı.

Son günlerde Uber - sarı taksi kavgası biraz olsun durulmuş gibi duruyordu. Tarafların sert açıklamaları yumuşamış, sarı taksiler yeni projelerle Uber’le karşı karşıya gelmeye çalışmıştı. Bu ateşkes ortamı fazla sürmedi. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir yolcu alan Uber sürücüsü, 2 kişinin saldırısına uğradı.
İLGİLİ HABER

Erzurum Milletvekilinden Taksi-Uber Çatışmasını Kökten Çözecek Öneri

Uber sürücüsü saldırganlardan kaçmaya çalışırken magandalar, Uber aracının peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Magandalar, dün saat 12.00 civarında Uber uygulamasından araç çağıran bir yolcuyu araçtan indirmeye çalıştılar.

Kimliği henüz belli olmayan bu 2 kişi, yolcuya bağırarak araçtan inmesini istedi. Uber sürücüsü de bu duruma tepki gösterince şehir magandaları iyice sinirlenip aracın içine girmeye çalışarak sürücüyü zorla indirmeyi denedi. Bu durumdan kurtulmak isteyen sürücü ise arabanın kapısını kapatarak uzaklaşmaya çalıştı, ancak bu sefer de iki maganda yumruk ve tekmelerle aracın peşinden koştu.
İLGİLİ HABER

Taksiciler Birliği Başkanı'ndan Şok Açıklama: UBER Kullanan Vatan Hainidir!

Bir telefon kamerası tarafından yakalanan bu görüntüler, UBER’in ve sürücüsünün ne kadar zor bir durumdan kıl payı kurtulduğunu gösteriyor. Bu iki magandanın sarı taksilerle bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor, ancak “UBER’e binen vatan hainidir” diyerek ülke genelinde binlerce Uber sürücüsü ve müşterisini hedef gösteren İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk’ün açıklamalarının bu saldırganlıkta bir etken olduğu düşünülüyor.

Kaynak : https://www.cnnturk.com/turkiye/ataturk-havalimaninda-ubere-ve-yolcusuna-saldiri?utm_source=insider&utm_medium=web_push&utm_campaign=ubersaldiri&webPushId=MTM3ODU%3D
Etiketler: uber, sarı taksi
53
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
53
2
1
0
0