2 Metre Yakınına Yıldırım Düşen Dünyanın En Şanslı Adamı!

Norveç'te yaşanan bir olayda, yıldırımları videoya çekmek isteyen bir adamın 2 metre yakınında yıldırım düştü.

Norveç’te bir adam, ölümden dönmenin adeta kitabını yazdı. Evinin karşısındaki yıldırımları videoya kaydetmek için bahçesine çıkan 38 yaşındaki Daniel Modol Gjerstad'ın video kaydı yaptığı sırada, yaklaşık 2 metre yakınına yıldırım düştü. Yıldırımı olmasa da düştüğü anı olduğu gibi kaydetmeyi başaran Gjerstad, olayın ardından evinin aldığı yıkıcı hasarı da videoya kaydetti.

Yıldırımın kendisi videoya yakalanmamış olsa da, ışığı ve yarattığı etki fazlasıyla hissedilebildi. Havada uçan kaya ve toprak parçalarıyla birlikte sanki küçük bir gök taşı düşmüş gibi duman çıkaran toprak, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Dikkat: Videoyu izlerken ses seviyenizi kısmak isteyebilirsiniz. Yıldırımlarda meydana gelen ses seviyesi çok yüksek.

Gjerstad, olayın hemen ardından evin çevresinde olan bir şeyin yıldırımı çekmiş olabileceğinden korkarak ikinci yıldırımı beklemeden evinin içine girmeyi tercih etti. Ani ve nerede olacağını tam bilmediğimiz için yıldırım fotoğraflarını yakından çekmek çok zor olabiliyor. Gjerstad, şans eseri olarak açısını çok az da olsa yıldırıma çevirebilse elinde olacak görüntü, dünya üzerinde yıldırımı en yakından çeken görüntü olabilirdi.

Tüm bunlara rağmen can kaybı olmaması sevindirici. Bu olay nezdinde sizlere önerim, yıldırım potansiyelinin olan günlerde, ağaç ve uydu benzeri cihazların yakınlarında fazla dolaşmamanız yönünde.