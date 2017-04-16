2 Milyon Yıldızın Gökyüzündeki Hareketlerini İzleyin!

ESA, sağlam bir çalışmanın ardından elde ettiği veriler ile mükemmel bir video hazırladı.

Carl Sagan, efsaneleşmiş Cosmos serisinde galaksideki önemli takımyıldızlarının zaman içinde nasıl değişeceğine dair pek çok bilgiyi bizlere sunmuştu. Şimdi ise Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Sagan'ın anlattıklarını çok daha detaylı bir şekilde, bugüne kadar gökyüzünde görülmüş 2 milyon yıldızı dahil ederek, önümüzdeki 5 milyon yıl içinde uğrayacakları değişimleri ve yolculukları gösteren bir video ile karşımıza çıkmakta.

Gaia uydusunu kullanarak bir milyar piksellik kameraların da yardımı ile ESA, 1990'lı yıllarda gök cisimlerinin yerlerini ölçen Hipparcos uydusunun verileri doğrultusunda son derece muazzam bir video hazırlamış. 2 milyon yıldız, önümüzdeki 5 milyon yıl içinde işte bu videodaki gibi değişime uğrayacak ve yolculukları, yine bu videodaki şekilde olacak.

Gaia ekibi önümüzdeki yıl yine Nisan ayında, uydu yardımıyla haritaları çıkarılmış 1.1 milyar yıldızın konumlarını, mesafelerini ve hareketlerini yayınlayacak. Bu sayede ESA, bilim insanlarının galaksinin nasıl oluştuğunu anlamasına ve gelecekte yıldızların yerlerini daha doğru tahmin etmesine yardımcı olacak.