2. Nesil AMD Ryzen Threadripper İşlemcinin Kutusu Sızdırıldı

AMD'nin yeni üst düzey işlemci serisi Ryzen Threadripper'ın 2. versiyonunun kutu görselleri sızdırıldı.

AMD'nin yakın bir zamanda tanıtması beklenen ikinci nesil Threadripper işlemcilerinin kutusu ortaya çıktı. İlk nesline göre daha büyük ve gösterişli bir kutuya sahip olan işlemci, teknik özellikleri kadar kutusuyla da göz dolduruyor.

AMD'nin ilk Threadripper işlemcilerinin de normalden farklı bir kutu tasarımıyla geldiğini görmüştük. VideoCardz tarafından sızdırılan bu görsellere göre AMD, kutu tasarımı işini çok daha ciddiye almış gibi görünüyor. Çokgensel yapıya sahip bir plastiğin ardına saklanan işlemcinin kutu içeriğinde montaj aparatı, soket tornavida, AMD stickerları ve çeşitli dokümantasyonlar yer alıyor.

AMD'nin 2. nesil Threadripper işlemcileri, oyunculardan ziyade profesyonellere hitap ediyor. 32 çekirdekli yapısı sayesinde çoklu görevlerin üstesinden rahatlıkla gelen Threadripper serisi, en zorlu işlemler için üretildi. Ortaya çıkan bu görsellerden anlıyoruz ki AMD, sadece performansa değil; paketlemeye de ciddi önem vermiş.