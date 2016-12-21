2 Petabayt Boyutundaki Gelmiş Geçmiş En Büyük Evren Haritası Yayınlandı

Pan-STARRS isimli dev evren haritası tüm Vikipedi sitesinin 100 katı kadar büyük bir yer kaplıyor.

Hawaii Üniversitesi tarafından geliştirilen proje kapsamında ortaya çıkan Pan-STARRS isimli teleskoptan çıkarılan evren haritası herkesin faydalanabilmesi için kullanıma sunuldu. Uzay konusundaki en önemli çalışmalardan biri olan Pan-STARRS projesi artık herkes tarafından erişilebilir durumda.

Tabii bu devasa evren haritası herkes tarafından erişilebilir olsa da bu haritaya ulaşmak pek de mümkün değil çünkü harita tam 2 petabaytlık bir alan kaplıyor. Diğer bir değişle bu harita, yaklaşık bir milyar fotoğraf veya yaklaşık 450 tane GTA 5'in kapladığı alana denk geliyor. Aslında bu devasa evren haritası Pan-STARRS adıyla anılsa da, Pan-STARRS teleskobundan elde edilen görüntülerden oluştuğu için teleskobun ismini taşıyor.

Güneş sistemine yakın olan dünya cisimlerinden adı sanı duyulmamış gezegenlere kadar her şeyin gözlenebildiği bu evren haritasıyla ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.