2 Temmuz'a Kadar Yaşanacak Meteor Yağmurlarını Kaçırmayın!

Her gün ziyaretimize gelen meteor yağmurları, iki haftadır dünyamızı ziyaret ediyor. 5. günün şafağında meteorları bekliyoruz dostlar.

Bol meteorlu aylara geçmiş bulunmaktayız. Arietids meteorları, 22 Mayıs’tan beri belirli aralıklarla gökyüzünden geçiyor. Bu geçiş 2 Temmuz’a kadar devam edecek, ancak siz yine de 2 Temmuz’a kadar beklemeyin. Arietids meteorlarının en yoğun olduğu gün 7 Haziran olarak açıklandı. 7 Haziran’ı geçmiş olsak da hala bol bol meteor görebilirsiniz. Genelde şafak saatlerinde gözüken meteorlar, 1947’den beri her sene ziyaretimize geliyorlar.

Bu küçük meteorların nereden geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte, gökbilimcilere göre 1566 Icarus isimli asteroitten kopan parçalar bunlar. Normalde gece gördüğümüz meteorlar, ironik bir şekilde geceleri gözükmüyor. Aries ve Perseus takımyıldızlarının arasında bulundukları için yıldızların ışığından gözükmeyen meteorlar, şafak sökmeden hemen önce yaşanan alacakaranlıkta gözlemlenebiliyor.

Meteorların göründüğü başlangıç noktası, hangi yarım kürede olduğunuz bakılmaksızın şafaktan 45 dakika önce başlıyor.