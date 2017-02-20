2 TL'ye 51 Milyar Kişinin Hayatını Nasıl Kurtarırsınız?

Standford Üniversitesi'nde çalışan bir bilim insanı, kağıttan mikroskop yaparak bunu 68 sent'e (yaklaşık 2.25 TL) mal etti. Dünyada bu zamana kadar yaklaşık 100 milyar insanın yaşadığı ve bunların yarıdan fazlasının sıtmadan öldüğü tahmin ediliyor. Mano isimli bilim insanının cihazı, sıtmaya yakalananların teşhis edilebilmelerini sağlıyor.

Standford Üniversitesi’nde Mano Prakash isimli genç fizikçi ve biyolog, 68 sente (yaklaşık 2 TL) mal edilen, kağıttan bir mikroskop yaptı. Bu mikroskopla, özellikle Afrika’da görülen sıtma hastalığına teşhis konulup önlemler alınabilecek. Yer yüzünde yaşamış 100 milyar insanın yarısından çoğunun sıtma yüzünden öldüğü düşünülünce, bu icat asrımızın icadı olarak adlandırılabilir.

Sıtmanın belirtileri tıpkı grip gibi. Ancak bunun sıtma olduğunu anlamak için hastadan kan alarak bir santrifüj cihazıyla içindeki ak ve kırmızı hücreleri ayrıştırmak gerek. Santrifüj cihazı pahalı bir cihaz. Afrika gibi bu cihaza en çok muhtaç bölgelerde on binlerce dolar fiyata dahi çıkabiliyor. Ayrıca Afrika’nın her bölgesinde maalesef elektrik yok. Ancak Mano’nun kağıttan yaptığı alet, hiçbir elektrik gereksinimi duymuyor ve 1 dolardan ucuz.

Tıpkı oyuncak bir kağıt maket gibi hazır gelen mikroskop, origami gibi katlanarak yapılabiliyor. Camını ve pilini de taktıktan sonra, neredeyse tam teçhizatlı bir mikroskop oluyor! Santrifüj görevi görmesi için de yine kağıttan bir aparat yapmış. Böylece fakir ülkelerdeki halk veya sağlık görevlileri bu cihazı kullanarak, kanlarında sıtma mikrobu olup olmadığını anlayacaklar.

Mano, aslında Hint kökenli. Amerika’da bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Çocukluğunda yaşadığı fakirliğin kendisine ilham kaynağı olduğunu söylüyor. Ufakken hep bilimsel aletlere düşkünmüş, ancak Hindistan’daki köyünde böyle cihazları hayal bile etmesi çok zormuş. O da kendi kendine ağaç dallarından, kağıtlardan çeşitli oyuncak bilim malzemeleri yapıyormuş. Mano, Standford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde çalışmalarını sürdürürken bile, zamanını hem bilimi ve bilimsel aletleri yaymak hem de diğer insanları sıtmadan kurtarmak için kullanarak büyük bir cömertlik göstermiş. Umarız, böylesi hümanist bilim insanlarının sayısı daha da artar.