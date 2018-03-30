2 Yıl Okyanusta Seyahat Edip Geri Dönen Fotoğraf Makinesi!

2 yıl önce bir tüplü dalışta kaybedilen ve yüzlerce kilometre ötede başka bir ülkede bulunan fotoğraf makinesi, internette viral olup yeniden sahibine kavuştu.

Tayvan’da geçtiğimiz pazartesi günü bir grup ilkokul öğrencisi, öğretmenleri eşliğinde ada ülkesinin kuzeyindeki bir plajı temizlemeye gittiler. Öğrencilerden biri, deniz kabukları ile kaplanmış kutu benzeri tuhaf bir nesne buldu ve bulduğu nesneyi öğretmenine gösterdi. Nesneye bakan öğretmen, bunun bir su geçirmez kamera kılıfı olduğunu fark etti.

Kılıfı açan öğretmen, içinde hala çalışmakta olan bir Canon G12 dijital fotoğraf makinesi olduğunu fark etti. Kamerayı açıp içindeki fotoğraflara bakan öğretmen, fotoğrafların içinde Japonya’da çekilmiş ve bir kadına ait fotoğraflar olduğunu gördü. Fotoğrafların detaylarına bakan öğretmen, son fotoğrafın 7 Eylül 2015 tarihinde Japonya’nın Ishigaki Adası’nda çekildiğini gördü.

Fotoğraf makinesini sahibine iletmek isteyen öğretmen, fotoğraflardan elde ettiği bilgileri ve bazı fotoğrafları içeren bir Facebook gönderisi paylaştı. Fotoğraf makinesini sahibine ulaştırmak için yardım isteyen öğretmenin gönderisi viral oldu ve dünya çapında binlerce kişi kayıp fotoğraf makinesinin sahibini bulmak için gönderiyi paylaştı.

Tayvanlı öğretmen, amacına dün ulaştı. Fotoğraf makinesinin sahibinin bir arkadaşı, gönderiyi ana sayfasında gördükten sonra makinenin arkadaşına ait olduğunu anladı ve haber verdi. Fotoğraf makinesinin sahibi Tokyo’da üniversite 3. sınıf öğrencisi olan Serina Tsubakihara’ydı ve Tayvan’ın 250 kilometre doğusundaki Ishigaki adasında tüplü dalış gerçekleştirirken makinesini kaybetmişti. 2 yıl okyanus seyahati gerçekleştiren fotoğraf makinesi, şu an yeniden sahibine ulaşmak üzere yola çıktı.