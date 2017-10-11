2015'te bulunan Homo Naledi türü hakkında hangi bilgilere sahibiz? Geçen süre içerisinde tür hakkında edindiğimiz bilgileri bir araya getirdik.

2015 yılında Güney Afrika’da bulunan Homo Naledi’ler, insanlığın kökeni için büyük bir önem taşıyorlardı. O dönem bilim dünyasını çok heyecanlandıran ve bulunduğu bölge olan Johannesburh yakınlarında detaylı bir araştırma yapılmaya başlanan buluşun ardından 2 yıl geçti. Bu süreçte bilim insanları yaptıkları araştırmaları artırdı ve bulunan Homo Naledi’lerin yakınlarında aynı türe ait farklı bireyler bulmayı başardılar.

Bugün sizlere bu tür hakkında bilinenleri aktaracağız. İnsanların evrimleştiği Homo Sapiens ile ilgisi olup olmadığı hala bulunamamış olan Homo Naledi’ler atalarımız mıydı yoksa rakiplerimiz miydi, şu an için bilinmiyor.

Homo Naledi Türü Hakkında Bilinenler

1.5 metre boyutlarında, kafası gövdesine göre daha küçük ve 45 kg ağırlığı var.

Omuz yapısı bizlerden daha esnek. Bu durum Naledi’lerin ağaçlara rahatlıkla tırmanabildiklerini kanıtlıyor.

Uzun mesafeleri yürüyerek geçebiliyorlar. İnsan benzeri türün en belirgin özelliklerinden birisidir.

Bir portakal büyüklüğünde beyne sahipler.

Mezar alanları gibi tipik insan özellikleri gözlemleniyor. Üstelik bu özelliklerin ilk bulguları 100.000 yıl öncelerde bulunurken, Naledi’lerin 250-300 bin yıl önce yaşadığı düşünülüyor.

Araştırmaların devam ettiği 2 yıl içerisinde normalde 1-1.9 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Naledi’lerin bu yaşlarının yanlış olduğu kararlaştırıldı. Yapılan araştırmalar türün 250-300 bin yıl önce yaşadığını gösteriyor. Bu dönem hakkında hala kesin bir kanıt yok, ancak Sapiens’lerin ortaya çıkma dönemine yakın olduğu için olası bir liderlik savaşının yenilen türü olabileceği ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

Elbette bu kendi türümüzü kötüleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Naledi’lerin başına sorun yaratacak tonlarca ihtimal var. Sanırım bu ihtimaller oluşurken şanslı ve akıllı olan tür biz olduk.

Aralarında maymun, insan ve yüzlerce memeli türünün bulunduğu pek çok hayvan, 47 milyon yıl önce yaşayan ve “İDA” olarak bilinen bir canlı türünden evrimleşmesi soncunda oluştuğu biliniyor. Bu süreçte pek çok tür evrim geçirdi veya yok oldu. Kim bilir, belki de gelecekte dünya insanlar dışında başka bir akıllı türe ev sahipliği yapacak.