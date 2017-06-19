Bir grup kararlı Minecraft oyuncusu 2 yıl boyunca oturup Dünya Tarih Mirası listesindeki eserin sanal versiyonunu yaptı.

22 yaşındaki Su Yijun liderliğindeki ekip, 2014 yılında ortaya atılan çılgınca fikirle kuruldu. Bu fikir tam olarak şuydu; Çin’in Dünya mirası listesinde yer alan 600 yıllık “Forbidden City”, yani “Yasak Şehir”in sanal versiyonunu yapmak.

Bu çılgın projede gereken emeği sayıya dökecek olursak, 100 milyon blok yapıyor. Proje o kadar detaylı ki, içerdeki mobilyalar bile olduğu gibi aktarılmış. Kralın tahtından dönemin Çin-tarzı yataklarına kadar her şey birebir aynı, sadece Minecraft tarzı. İşte o eserin gerçek fotoğrafı ve sanal versiyonu:

Gerçek Saray (üstte)

Bu devasa projeye kalabalık bir ekiple başlanmasına rağmen, Su Yijun’un açıklamalarına göre projenin sonuna geldiklerinde sadece iki kişi kalmışlardı. İşin boyutunu düşünürsek, insanların bıkması normal karşılanabilir.

Projenin yaratıcılarına göre en çok zorlandıkları kısım, halka açık olmayan alanların inşaatını yapmaktı. Bu muazzam emeğin sonucu işte bu videoda: