2 Yılda Tam 20 Kez Yumurtladığı İddia Edilen Çocuk!

Endonezya’da ortaya atılan biraz garip ve bir o kadar ilginç bir iddia dünya gündemine taşındı. 14 Yaşındaki bir çocuk, ailesinin iddiasına göre iki yıldır yumurtluyor. Hem de bir değil iki değil, tam 20 kez.

Tarihin en antik felsefi paradokslarından olan “Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan?” sorusunu defalarca kez duymuşsunuzdur. Ciddi bir şekilde bu sorunun yol açtığı felsefi tartışmaların sonucunda bilim imdadımıza yetişmiş ve sorunu çözmüştü. Ancak herkesin düşünmesi gereken bir yeni iddia var: 14 yaşındaki bu çocuk yumurtluyor!

Genç Akmal ve ailesine göre cevap, 2016 yılından bu yana evet. Hatta 20 kere evet. Bilim insanları bir insanın yumurtlamasının imkansız olduğunu söylüyorlar, ancak Akmal’in ailesi konuda son derece iddialı. Çünkü söz konusu iddialar dolayısıyla çocuk birkaç kez hastaneye yatırıldı, doktorların önünde iki kez yumurtladı.

Sağlık görevlileri, yumurtaların Akmal’in vücuduna bilinçli olarak yerleştirildiği görüşünde birleştiler. Fakat babasının verdiği röportajlara göre yumurtaların içi sürekli değişiyor. Yumurtalardan birisini kıran baba, ilk olarak içi sadece sarı olan bir yumurtayla, bunun 1 ay sonrasında içi sadece beyaz olan bir yumurtayla karşılaştığını söylüyor.

Akmal, 1 haftadır tekrar yatırıldığı hastanede gözetim altında tutuluyor ve doktorlar sürekli inceleme yürütüyorlar. Akmal’in kaldığı hastanenin sözcülerinden Muhemmed Taslim, “Şüphelerimiz, yumurtaların kasıtlı olarak Akmal’in rektumuna itildiği yönünde” açıklamasında bulundu. Ancak Taslim, söz konusu şüphelerini kanıtlayacak bir bulguları olmadığının da altını çiziyor.

Geçtiğimiz yıl çocuğun yumurtladığı yumurtalar inceleme altına alınmış ve tavuk yumurtası oldukları anlaşılmıştı. Gözetimler, ailenin ısrarlı tavrı devam ettiği için yapılıyor.

Net bir cevap bulunana kadar bu soru hala geçerli: Genç Akmal gerçekten de yumurtlayan bir insan mı?