20,000 Böcek Kullanılarak Yapılmış Heykel!

Heykel için birbirinden ilginç pek çok şeyin kullanıldığına tanık olduk. Fakat bu sanatçı olayı farklı bir boyuta taşımış.

Muhtemelen çoğunuz bir tane böcek görse bile huylanır, tiksinir, hatta belki de korkar. Peki hiç 20,000 böceği bir arada görmüş müydünüz?

Budizm dininde '1,000 kollu' olarak geçen Senju Kannon Bosatsu adında bir tanrı bulunmakta. İşte bu tanrıya ithafen, bir heykel yapmak için kolları sıvayan Yoneji Inamura adlı sanatçı, 1978 yılında tam 20,000 adet böcek kullanarak bu muazzam işi ortaya çıkarmış.

Bu heykeli yapması tam 6 senesini alan Inamura, heykele Buddist bir heykel havası katmasının da böcekler için bir anıt olabilir düşüncesi ile yapmış.