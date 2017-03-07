20.000 TL(!) Fiyatıyla Dünyanın En Pahalı iPhone 7 Kılıfı

iPhone, piyasadaki en pahalı telefonlardan biri. Ancak özel yapım bazı aksesuarlar var ki telefonun fiyatından kat kat daha pahalı. Bunlardan biri de Louis Vuitton marka 20.000 TL'lik iPhone kılıfı. Piyasanın en pahalısı olan aksesuar, timsah derisinden yapılmış.

iPhone, dünyanın en pahalı telefonlarından biri. Kalitesi fiyatına değiyor, ancak bu şık telefon için yapılan bazı yan ürünler var ki, güzel Türkçemizdeki “Astarı yüzünden pahalı” deyimine birebir karşılık geliyor.

Biraz online mağazları karıştırırsanız, iPhone kılıflarının kocaman bir piyasası olduğunu göreceksiniz. Ayrıca özel ve lüks yapım kılıflar, bu piyasanın ağır topları. Ünlü markaların ürettiği kılıfların fiyatları 1100 dolardan başlıyor. Ancak Louis Vuitton isimli ünlü moda markasının iPhone 7 ve 7 Plus için çıkardığı ve dünyanın en pahalı kıfılı olan ürün, 5500 dolar (yaklaşık 20.000 TL) ederi ile dudak uçuklatan bir fiyata sahip.

Timsah derisinden yapılmış bu 5500 dolarlık kılıf, iki parça halilnde. Cihazı alt parçaya yerleştirdikten sonra üstüne diğer parçayı takıyorsunuz. Arkasındaki klips sayesinde rahatça birleşiyor. Telefonunuz kılıfla birlikte neredeyse bir tuğla büyüklüğüne erişiyor. Ünlü Apple vlogu EverythingApplePro ise ürünün biraz abartı olduğunu düşünenlerden. Yine de kılıfı inceleyip karşılaştırmaktan ve kullanıcıya tavsiye vermekten geri durmuyor. Merak ediyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.