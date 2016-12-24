20,000 Yıl Önceki Ataları Gibi Yaşayan Yeni Bir Kabile Bulundu!

Pek çok etken ile artık kopamayacağımız bir şekilde parçası haline geldiğimiz modern dünyadan uzak kalmayı başarmış, binlerce yıl önceki atalarının gelenekleri ile yaşamlarını devam ettiren yeni bir Amazon kabilesi bulundu.

Teknolojinin başı çektiği çağımız hızla gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Fakat Dünya hala büyülü bir yer ve gezegenimizin bir köşesinde bu hıza hiç maruz kalmamış, bütün saflığını korumuş insanlar bulmak da mümkün.

Bunun son örneği fotoğrafçı Ricardo Stuckert'dan gelmekte. Peru sınırına yakın Brezilya yağmur ormanlarında helikopter ile dolaşan Stuckert, daha önceden hiçbir şekilde temas kurulmamış ve yaşamlarına 20,000 yıl önceki atalarının yaptığı şekilde devam eden bir Amazon kabilesi bulmuş.

Helikopteri ilk gördüklerinde panikleyen ve ağaçların arkasına saklanmayı tercih eden kabilenin erkekleri, daha sonrasında ise cesaretlerini toplayarak çıkardıkları sesler ve attıkları oklar ile helikopterden korkmadıklarını göstermişler.

Fotoğrafları çeken Stuckert'ın açıklamaları şu şekilde: ''21. yüzyılda medeniyetle temas kurmamış ve hala 20,000 yıl önceki ataları gibi yaşayan insanların olduğu düşüncesi zaten başlı başına son derece güçlü bir duygu. Korkmuştan ziyada daha çok meraklı gözüken bu insanları fotoğraflamak, kendimi geçtiğimiz yüzyıldan kalma bir ressam gibi hissetmeme sebep oldu.''

Brezilya'da yerel kabilelere karşı herhangi bir temas uygulanmamasına dair yasalar mevcut. Fakat bu ve benzeri kabileleri, yasadışı olarak gündelik seyahatler düzenleyen kişiler tarafından sürekli olarak rahatsız edilmekte.

Fotoğraflanan yerleşimin 100 kadar nüfusu olduğu tahmin edilmekte. Genişlemiş alan ele alındığında ise nüfusun 300 kadar olduğu tahmin ediliyor. Bu arada kabile tarafından helikoptere fırlatılan okların saldırı değil, savunma amaçlı olduğu ve ''bizi rahatsız etmeyin, huzur içinde bırakın'' mesajı verdiği söylenmekte.