20 Bin Bilim İnsanından, Tüm İnsanlığa Ayar!

Dünyanın her yerinden bir araya gelen yaklaşık 20.000 bilim insanı, aynı uyarı belgesine imza attılar. Felaketleri önlemek için yeterince çabalamadığımız konusunda hem fikir olan bilim insanları, insanlığın kaderi hakkında yeryüzünde nefes alan her canlıyı ilgilendiren bir bildiri yayınladılar.

Endişeli Bilim İnsanları Birliği.

Bu oluşum daha önce 1992 yılında yayınladığı bildirinin yeni bir versiyonuyla birlikte, dünya çapında görev yapan 20 bin akademisyenin imzasını taşıyan yeni bir bildiri yayınladılar. Dünya Bilim İnsanlarının İnsanlığa Uyarısı: İkinci Bildiri başlıklı çalışma, gelecekte olabilecekler ve şimdiden alınacak önlemler hakkında uyarıda bulunuyor.

Söz konusu mektubun ana hedefi, dünyayı yöneten politikacılara ulaşarak iklim değişikliklerine ve yok olan ormanlara karşı önlemler geliştirmelerini, çalışmaları hızlandırmalarını sağlamak. Makaleyi imzalayan akademisyenler, gelecekteki nesiller için ivedilikle harekete geçilmesi konusunu sık sık vurguluyorlar.

“1992'den beri, stratosferdeki ozon tabakasının stabilize edilmesi haricinde insanlık, genellikle öngörülen çevresel zorlukları çözmek için yeterli ilerleme kaydetmeyi başaramadı. Endişe verici bir şekilde, bulgular daha da kötüleşiyorlar.”

“Yaklaşık 540 milyon yıl önce yaşanan 6. büyük kitlesel yok oluşa benzer bir sürece girdik. Günümüzde hayatta olan pek çok yaşam formu, bu yüzyılın sonuna kadar yok olabilir.”

İnsanlığa son uyarı niteliği taşıyan makale, Kasım 2017’de 15 bin akademisyenin katılımına açıldı. O süreçten bu yana söz konusu rakama 4.500 kişi daha eklendi ve son aşamada, bilim insanlarının katkısıyla 20 bin değerli imzaya ulaşıldı.

Makaleye ilişkin ilk resmi açıklama ise Kanada’dan geldi. Yayınlanan metinde, “Bilim insanlarımızın insanlığa verdikleri uyarının, küresel bilim topluluklarına ve halka bir düzen getireceği aşikardır” sözleriyle destek mesajı iletildi.

Yerli bitki türlerini tekrar hayata döndürmek, kaçak avlanma eylemlerini aza indirgemek, yeşil teknoloji ve endüstriye katkı sağlamak ve daha nice çözüm yöntemi, devletlerin harekete geçmesini bekliyor.

Bidiride ayrıca Dünya dışı koloni kurma çalışmalarına dair bir uyarı da yapıldı:

“Kısa bir süre sonra, rotamızı başarız olduğumuz Dünya’nın yörüngesinden uzaklaştırmak için çok geç olacak, zaman tükeniyor. Dünya’nın tek evimiz olduğunu kabul etmeliyiz.”