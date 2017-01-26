20 Kiloluk Kızgın Çelik, 30 cm Kalınlığındaki Buza Karşı!

Youtube kanalı Beyond the Press, 20 kiloluk bir kızgın çeliği, 30 cm kalınlığındaki buzun üzerine koyarak neler olacağını test etti.

Youtube kanalı Hydraulic Press Channel ekibi, hidrolik preslerle ilgili olmayan deneyleri paylaştıkları Beyond the Press kanalında ilginç bir deney yaptı. Ekip, bu seferki deneyinde donmuş bir gölde balıık tutmak amacıyla buzda bir delik açmak için alışılmadık bir yöntem denedi. Deliği açmak için 20 kiloluk bir kızgın çeliği, donmuş gölün üzerine koydular.

Öncelikle çeliği, açık turuncu bir renk alana kadar ısıttılar ve daha sonra onu 30 cm kalınlığındaki buzun üzerine koydular. Ayrıca kızgın çeliğin buzu eritme ihtimaline karşı buzun altına da bir kamera düzeneği yerleştirdiler.

Kızgın çelik ve 30 cm kalınlığındaki buzun mücadelesinde kimin galip geldiğini ise hep birlikte izleyelim.