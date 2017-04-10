20 MP Ön Kameralı Oppo R11'ın Özellikleri GFXBench'te Ortaya

Oppo'nun yakında çıkacak telefonu R11'in özellikleri ortaya çıktı. Özellikle ön kamera konusunda üst düzey bir telefon bizleri bekliyor.

Oppo, ülkemizde satışa sunulmamasına rağmen, sunulduğu ülkelerde ilgiyle karşılaşılan bir telefon markası halini aldı. Yakın zamanda ülkemizde de görmek istediğimiz telefon, piyasaya yeni tasarımları ile renk katıyor.

Oppo, ilk çift kameralı telefonu, F3 Plus’ı piyasaya sürdü. Bunun ardından Haziran ayında çıkması beklenen Oppo R11'in GFXBench özellikleri geldi. Veritabanında bulunan özellikler, son derece sağlam bir selfie kamerası ile birlikte geldiğini açıklıyor diyebiliriz. Özellikle kamera teknolojisi ile rakiplerine farklılık yaratan Oppo, Oppo R11'lerde 16 MP arka kamera(iki kameranın aynı olup olmayacağı konusunda açıklama yapılmamış) ve 20 MP ön kamera ile birlikte geliyor. Her iki kamerada 1080p Full HD video kaydı yapabilirken, 4K gibi kalitelere çıkamıyorlar. CES 2017’de duyurulan Oppo 5X zoom’lu çift kameranın Oppo R11’lere gelip gelmeyeceği büyük merak konusu oldu.

Bunlar dışında Snapdragon 660 SoC veya 650 işlemci ile gelmesi beklenen telefonun 4GB RAM’i ve 64GB depolama alanı bulunuyor.

Android 7.1 Nougat ile gelecek telefonun, Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ülkemizde şu an için çıkmayacak gibi duruyor ancak Oppo, bir sürpriz yaparak Türkiye pazarına giriş yapabilir.