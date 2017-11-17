Ücretsiz Ve İndirimli Android Uygulama Ve Oyun Listesi

Hafta sonu geldi. Yeni bir indirimli uygulama sezonuna daha kavuştuk.
Öncelikle ücretsiz olanlardan başlayalım.
Uygulamalar
Greek Mythology $0.99 -> ücretsiz; 1 gün kaldı
Ekstar Pdf Reader $30.99 -> ücretsiz; 6 gün kaldı
AuditBricks - Site Auditing, Snagging & Punch List $5.99 -> ücretsiz; 7 gün kaldı
SnagBricks - Site Auditing, Snagging & Punch List $6.49 -> ücretsiz; 7 gün kaldı
Oyunlar
War Generals - Tower Defender $0.99 -> ücretsiz; 1 gün kaldı
Unpark Me $1.49 -> ücretsiz; 2 gün kaldı
Addition Skill Builders $2.49 -> ücretsiz; 4 gün kaldı
First grade Math - Addition $2.49 -> ücretsiz; 5 gün kaldı
Reed $0.99 -> ücretsiz; 7 gün kaldı
Simge paketleri & Özelleştirme
Color S8 - Icon Pack $0.99 -> ücretsiz; birkaç saat kaldı
Gear Sun $0.99 -> ücretsiz; birkaç saa kaldı
Star 3D Live Wallpaper $0.99 -> ücretsiz; 1 kaç saat kaldı
3D Steampunk Travel Pro lwp $0.99 -> ücretsiz; 1 gün kaldı
Colored Rain for KWGT $0.99 -> ücretsiz; 1 gün kaldı
Pxl2 Zooper Widgets $0.99 -> ücretsiz; 1 gün kaldı
Rome 3D Live Wallpaper $0.99 -> ücretsiz; 2 gün kaldı
Kaorin - Icon Pack $0.99 -> ücretsiz; 5 gün kaldı
Amoled Lines Icon Pack $0.99 -> ücretsiz; 6 gün kaldı
Icon Pack - Paper Shaped Original Icons $1.49 -> ücretsiz; 7 gün kaldı
Sweetbo - Icon Pack $0.99 -> ücretsiz; 7 gün kaldı
İndirimde olanlar
Uygulamalar
Learn Chinese Mandarin Language Pro $3.99 -> $1.99; 4 gün kaldı
AlmostTI - TI Calc Emulator $4.99 -> $2.99; 7 gün kaldı
Day by Day Organizer PRO $4.49 -> $2.49; 3 gün kaldı
Oyunlar
Cosmonautica $4.49 -> $1.99; 4 gün kaldı
Discouraged Workers TEEN $2.99 -> $1.99; gün kaldı
Red 7 (Digital Red7 Card Game) $2.99 -> $0.99; gün kaldı
D&D Lords of Waterdeep $9.99 -> $4.99; 5 gün kaldı
CRAZY CHICKEN strikes back $3.99 -> $1.49; 6 gün kaldı
Uri: The Sprout of Lotus Creek $1.99 -> $0.99; 6 gün kaldı
Doom & Destiny $4.99 -> $0.99; 7 gün kaldı
Doom & Destiny Advanced $4.99 -> $0.99; 7 gün kaldı
Order: The Memory Challenge (Premium) $1.99 -> $0.99; gün kaldı
Simge Paketi & Özelleştirme
Perfect Icon Pack $1.99 -> $0.99; 2 gün kaldı
MeeUI Icon Pack $1.49 -> $0.99; 6 gün kaldı
Rectron Icon Pack Theme $1.49 -> $0.99; 6 gün kaldı
Eşantiyon
Super Fast Charger Pro $4.99 -> $1.49; 5 gün kaldı
Cleaner eXtreme Pro $1.99 -> $0.99; 7 gün kaldı