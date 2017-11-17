  • Ücretsiz Ve İndirimli Android Uygulama Ve Oyun Listesi

20 Ücretsiz, 17 İndirimli Android Uygulama Ve Oyun İçin Elinizi Çabuk Tutun!

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20 Ücretsiz, 17 İndirimli Android Uygulama Ve Oyun İçin Elinizi Çabuk Tutun!
Haftasonu için hazırladığımız uygulama, simge paketi, duvar kağıdı ve oyun listesinde yer alan ücretsiz uygulamalar kısıtlı süreyle geçerlidir.

Hafta sonu geldi. Yeni bir indirimli uygulama sezonuna daha kavuştuk.

Öncelikle ücretsiz olanlardan başlayalım.

Uygulamalar

Greek Mythology $0.99 -> ücretsiz; 1 gün kaldı

Ekstar Pdf Reader $30.99 -> ücretsiz; 6 gün kaldı

AuditBricks - Site Auditing, Snagging & Punch List $5.99 -> ücretsiz; 7 gün kaldı

SnagBricks - Site Auditing, Snagging & Punch List $6.49 -> ücretsiz; 7 gün kaldı

Oyunlar

War Generals - Tower Defender $0.99 -> ücretsiz; 1 gün kaldı

Unpark Me $1.49 -> ücretsiz; 2 gün kaldı

Addition Skill Builders $2.49 -> ücretsiz; 4 gün kaldı

First grade Math - Addition $2.49 -> ücretsiz; 5 gün kaldı

Reed $0.99 -> ücretsiz; 7 gün kaldı

Simge paketleri & Özelleştirme

Color S8 - Icon Pack $0.99 -> ücretsiz; birkaç saat kaldı

Gear Sun $0.99 -> ücretsiz; birkaç saa kaldı

Star 3D Live Wallpaper $0.99 -> ücretsiz; 1 kaç saat kaldı

3D Steampunk Travel Pro lwp $0.99 -> ücretsiz; 1 gün kaldı

Colored Rain for KWGT $0.99 -> ücretsiz; 1 gün kaldı

Pxl2 Zooper Widgets $0.99 -> ücretsiz; 1 gün kaldı

Rome 3D Live Wallpaper $0.99 -> ücretsiz; 2 gün kaldı

Kaorin - Icon Pack $0.99 -> ücretsiz; 5 gün kaldı

Amoled Lines Icon Pack $0.99 -> ücretsiz; 6 gün kaldı

Icon Pack - Paper Shaped Original Icons $1.49 -> ücretsiz; 7 gün kaldı

Sweetbo - Icon Pack $0.99 -> ücretsiz; 7 gün kaldı

İndirimde olanlar

Uygulamalar

Learn Chinese Mandarin Language Pro $3.99 -> $1.99; 4 gün kaldı

AlmostTI - TI Calc Emulator $4.99 -> $2.99; 7 gün kaldı

Day by Day Organizer PRO $4.49 -> $2.49; 3 gün kaldı

Oyunlar

Cosmonautica $4.49 -> $1.99; 4 gün kaldı

Discouraged Workers TEEN $2.99 -> $1.99; gün kaldı

Red 7 (Digital Red7 Card Game) $2.99 -> $0.99; gün kaldı

D&D Lords of Waterdeep $9.99 -> $4.99; 5 gün kaldı

CRAZY CHICKEN strikes back $3.99 -> $1.49; 6 gün kaldı

Uri: The Sprout of Lotus Creek $1.99 -> $0.99; 6 gün kaldı

Doom & Destiny $4.99 -> $0.99; 7 gün kaldı

Doom & Destiny Advanced $4.99 -> $0.99; 7 gün kaldı

Order: The Memory Challenge (Premium) $1.99 -> $0.99; gün kaldı

Simge Paketi & Özelleştirme

Perfect Icon Pack $1.99 -> $0.99; 2 gün kaldı

MeeUI Icon Pack $1.49 -> $0.99; 6 gün kaldı

Rectron Icon Pack Theme $1.49 -> $0.99; 6 gün kaldı

Eşantiyon

Super Fast Charger Pro $4.99 -> $1.49; 5 gün kaldı

Cleaner eXtreme Pro $1.99 -> $0.99; 7 gün kaldı

Kaynak : http://www.androidpolice.com/2017/11/17/app-sales-nov-17-2017/
Etiketler: ücretsiz uygulamalar, ücretsiz mobil oyun, indirimli mobil uygulamalar, indirimli mobil oyunlar
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