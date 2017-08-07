Polonya’dan bir DarkWeb kullanıcısı, 20 yaşındaki modeli kaçırıp DarkWeb üzerinden satmaya çalışırken yakalandı.

DarkWeb, hakikaten de adını hakkını verircesine içerisinde birçok karanlık ve korkunç ögeler barındırıyor. Örneğin bu platform üzerinden uyuşturucu alıp satmak, artık bir marketten sigara almak kadar basit bir olay. Fakat Polonya vatandaşı Lukasz Pawel Herba, DarkWeb’de sanılandan çok daha vahim olayların yaşandığını gözler önüne seren bir işe imza attı.

İtalya’da yaşanan olayda 20 yaşındaki İngiliz modeli kaçıran DarkWeb kullanıcısı, modeli uyuşturucularla birlikte bir valizin içinde saklarken yakalandı. Seyahat amaçlı olarak İtalya’ya gelen modeli kaçırarak platform üzerinden kendisine en fazla ödemeyi yapacak porno şirketine satmayı planlayan Herba, açık artırmayı ise 300 bin dolardan başlatmış.

İlanda yerinin tespit edilmemesi için her şeyi yapan ve ödemeyi de yalnızca Bitcoin ile kabul edeceğini belirten Herba, İtalya polisinin Interpol ile ortak çalışmasıyla, yanında bulunan bilgisayar ve sahte kimlikle birlikte yakalandı.

DarkWeb’de sanılanından çok daha pis işlerin döndüğünü bir kez daha kanıtlayan bu olay sebebiyle Herba, çıkarıldığı mahkemede ömür boyu hapis istemiyle yargılanıyor.