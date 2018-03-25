Zaman Yolculuğu: 20 Yıl Öncesine Dair 4 Teknoloji Haberi

Şu an için sürekli ileriye yönelik planlar ve varsayımlar yapıyoruz. Peki ya bundan 20 yıl öncesinde durum nasıldı? İşte 20 yıl öncesinden dört kısa haber.

Daima ileriye bakarak, gelecekte karşılaşacağımız teknolojileri merak ediyor, ilgi duyuyor ve araştırıyoruz. Günden güne türeyen yapay zekalar ve yazılımlar bizi heyecanlandırmaya yetebiliyor. Şu an için gelecekte bizleri tam olarak neyin beklediğini bilemiyoruz. Ancak gelin bugün farklı bir şey yaparak 20 yıl önce yazılan birkaç kısa haberi inceleyelim. İşte bilim ve teknoloji meraklılarının tam 20 yıl önceyi görebilecekleri dört kısa haber.

İNTERNET CİNAYETİ

Chris Marquis, haberlere göre annesiyle birlikte yaşayan bir lise öğrencisiydi. Marquis ayrıca radyo ekipmanlarını online olarak satıyor ve müşterilerini iğrenç bir şekilde dolandırıyordu. Öfkeli kurbanlar iyiden iyiye bilenmişlerdi ki, bir gün Marquis’dan intikam almak amacıyla sohbete girdiler. Tabiri caizse bilenen kişi Marquis'a ‘klavye delikanlısı’ olmaktan çok daha öte bir düşmanlık besliyordu. Durum ciddi ölümcül bir hal almıştı.

İyiden iyiye bilenen kişi Mart 1998’de, Marquis’e bomba taşıyan bir paket gönderdi. Paket açıldığı zaman genç lise öğrencisini öldürdü, annesini ise ciddi şekilde yaraladı. İddia edilen suçlu Chris Dean’dı. Marquis Dean’a 800 dolarlık bir kazık atmıştı. Duruma ciddi bir biçimde sinirlenen Dean ise intikamını öldürerek aldı ve ardından hapis cezasına çarptırıldı.

SATILAN MARS TOPRAKLARI

Bundan 20 yıl öncesinde 1998’de Yemen’de üç adam, kendilerini Mars’ın emlakçıları olarak ilan ettiler. Bu bağlamda toprakları insanlara satan bu adamlara karşı NASA, ajans gazetecilerine verdiği demeçte, “Mars’ın, Yemen’deki üç beş adamın değil tüm insanlığın mülkü olduğunu” söyledi. Olaylardan sonra Yemenli adamlar Mars topraklarını metrekaresi 2 dolara satmaya başladılar ve tuhaf planlarını yeniden dirilttiler.

AOL HUB’A ELVEDA

25 Mart yani bugün, medya sitesi AOL Hub için üzücü bir gündü. 1996 yılında kurulan Hub, üniversite çağındaki erkekler için tasarlanmış ve ‘saçmalıklarla dolu’ olarak tanımlanmıştı. Fakat 1998’e gelindiğinde, AOL orijinal içerikler üretmekten bir hayli yorgun düştü ve ortaklığa geçiş yapmaya başladı. Bu noktada AOL sadece birkaç yıl sonra Time Warner ile birleşti ve çevrimiçi medya aracılığıyla para kazanma savaşını bu güne kadar sürdürdü.

DÖNEMİN HACKER'LARI

1998 yılında adı açıklanmayan bir hacker, Bell Atlantic bilgisayar ağını çökertmekle, Massachusetts’teki bir havalimanı telefon servisini çalmakla ve 600 civarındaki eve hizmet etmekle suçlandı. Suçlamalar karşısında ceza almayan hacker, şartlı tahliye edildi.

Aynı dönemlerde İsrail polisi, Pentagon’a NASA’ya ve ABD Hava Kuvvetlerine ait olan ve diğer hedefler arasında yer alan ağları kesmekle suçlanan 18 yaşındaki Ehud Tenenbaum’u tutukladı. Ancak gelin görün ki Tenenbaum İsrail’de bir halk kahramanı oldu. 10 yıl sonra 28 yaşına gelen Tenenbaum, karlı bir banka dolandırıcılığı operasyonu yaparak tekrar tutuklandı.

Bizleri bir anda eskilere götüren bu hikayeler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 20 yıl içerisinde değişen ve değişmeyen şeyler neler?