20 Yıl Öncesinin En İlgi Çekici Teknolojik Ürünleri!

Takvimleri 1997 yılına döndürelim ve 20 yıl öncesinin en ilgi çeken bilişim ürünlerini bir kez daha hatırlayalım.

20 yıl önceki teknoloji ile günümüz teknolojisi arasındaki farkı kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Yine de, 1997 yılında kalbimizi küt küt attıran ve sahip olma hayalinini kurmanın bile bizi mutlu ettiği cihazlar mevcuttu. Bunlardan bazılarını sizin için derledik:

Motorola Startac

Açılır kapanır kapaklı tasarımı ve hafifliğiyle, cep telefonu dünyasında yeni sınırlar çizmişti.

DVD Okuyucular

CD okuyucu ve yazıcıların bile etkileyici olduğu dönemde, DVD okuyucular önemli bir atılımdı. Ortalama bir DVD okuyucu, 500 dolar seviyesindeydi.

Sony PlayStation

1995'de tanıtılan Sony PlayStation, 1997 yılında pek çok ev için lüks olan bir üründü. PlayStation'ın başarısı, yeni nesil konsolların işini kolaylaştırdı.

Giga Pet

Elektronik hayvanlar, 1990'lı yılların sonunda hayatımızın parçası oldu.

Windows 95

Yaşasın! Windows 95 satışa sunuldu. Windows 95 çılgınlığı kısa sürede dünyaya yayıldı.

Palm Pilot 1000

Elektronik ajanda, kişisel bilgisayarlarla senkronize olup; hayatımızı kolaylaştırabiliyordu.

Sınırsız İnternet

Bir kez daha yaşasın! Servis sağlayıcı AOL, Amerika'da aylık 19.99 dolar karşılığında sınırsız internet sunuyordu.

Honda EV Plus

Honda EV Plus, elektrik temelli motoru ile 200 kilometreye varan menzili ile gelecek vadediyordu. Ancak, maliyetler nedeniyle asla satışa sunulamadı.

Grand Theft Auto

Bir oyun türünün yaratıcısı konumunda olan GTA, dünyada 125 milyondan fazla kopya sattı.

PowerBook

Macintosh'un dizüstü bilgisayarı, teknoloji tutkunlarının hayallerini süsleyen bir üründü.

WebTV

X-Files izlerken, e-posta atabilme şansına WebTV ile eriştik.

Kablosuz Telefon GigaRange

Elbette telsiz telefonlar daha önce icat edildi ama "bu" telsiz telefon, rakiplerine göre 20 kata varan menzil vadediyordu.

Nintendo 64

Nintendo'nun Sony PlayStation ile mücadele eden 64 konsolu, oyun tutkunlarının rüyalarını süstledi.

Sony Mavica

Disket destekli fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekmekle kalmıyor; fotoğraflarınızı kaydettiğiniz disketi bilgisayara takabiliyor ve görselleri, PC'ye transfer edebiliyordunuz.

MP3

MP3'ler müzik dünyasındaki dengeleri kökten değiştirdi. Şarkılara ve albümlere açılan ekonomik bir kapıydı. Az yer kaplaması da cabasıydı.