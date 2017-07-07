20 yıldır dişlerini fırçalamadan nasıl yaşadığı büyük bir gizem olan bir adam, ABD’de yayınlanan vücut değişim programına katıldı ve hayatı değişti.

Çocukken dişlerini fırçalamaya üşendiğini söyleyen Jay, dünyanın en rahatsız edici dişlerine kendi çabasıyla kavuşan bir genç. Hayat tarzı nerede ve nasıl yaşadığı çok bilinmese de dişlerinden yola çıkarak, daha iyisi varken kötü yolu tercih ettiğini anlamak o kadar da güç değil.

Aslında diş fırçalamak bir yana, diş hekimine düzenli olarak gitmek bile bugün birçok kişi için epey zor bir sınav. Hatta bu konuda ciddi psikolojik sorun yaşayan insanlar var. Nitekim inci gibi beyaz dişlere sahip olmak için bunlara katlanmak gerekiyor.

Jay ise hayatı boyunca şans eseri kaçabildiği dişçi koltuğuna bir TV programının vasıtasıyla oturdu. Elbette kavuşacağı yeni dişleriyle yaşam tarzını baştan aşağı değiştirmesi gerekiyordu. Neredeyse bütün düşleri sökülüp, yerine imlant dişler takılan Jay, epey sancılı bir süreç geçirdi. Böyle bir tedaviyi yaptırmak dünyanın her ülkesinde çok pahalı olduğundan Jay, program yapımcılarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

İmplant tedavileri, en yüksek sağlık giderlerinden birisidir. Aynı zamanda uzun ve sancılı süreçler gerektirirler. Mesela Jay, bu tedavi için tam 5 ay matkap altına yattı.

Şüphesiz ki programın bize verdiği ders gayet açık: Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.