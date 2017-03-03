Patent canavarı olarak tanıdığımız teknoloji devi IBM, 20 yıldır kullanılan basit bir sisteminin patentini aldı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ve günümüzde bilgisayarların bu hale gelmesinde önemli bir yere sahip olan IBM'i aldığı binlerce patentle yakından tanıyoruz. Şu anda her ne kadar tüketicilere yönelik cihazlar ürütmese de hala kurumsal bilişim dünyasının önemli bir parçası olan IBM, dünyada ses getirecek çalışmalarına devam ediyor.

IBM, bu çalışmalarının yanı sıra teknoloji dünyasının "patent canavarı" olarak da biliniyor ancak zaman zaman aldığı patentlerle olumsuz eleştirilerin de hedefi olabiliyor. IBM'in geçtiğimiz ay aldığı bir patent, şirketin patent trollüğü yaptığını açıkça ortaya koyuyor.

Yaklaşık 20 yıldır kullanılan, gayet basit detaylara sahip ofis dışı mail servisinin patentini alan IBM, Elektronik Sınır Vakfı tarafından patent trollüğüyle suçlandı ve "Şubat ayının aptal patentinin sahibi" olarak ödüllendirildi.

Bu patent üzerine eleştirilerin hedefi olan IBM'den konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yok.