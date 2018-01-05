20. Yüzyıldan 2018 İçin Über Fütüristik Tahminler

Yaklaşık bir haftadır 2018'in geçtiğimiz seneden çok da farklı olmayan havasını soluyoruz. Teknolojik manada bir ilerlemenin olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak hala o büyük tahayyüllerimizin gerisindeyiz. Peki geçtiğimiz yüzyılın insanları 2018'i nasıl hayal ediyorlardı?

Bilim-kurgu filmleri ve kitapları, bazı çizgi filmler birçok gelecek tasavvurunda bulundu. Bazıları gerçek oldu bazıları ise hala gerçekleşmesi beklenen muhteşem hayaller olarak duruyor. Bununla birlikte en über zamanların yaşandığı geçtiğimiz yüzyıl insanları da gelecek hakkında birçok şey söylediler ki bunların bazılarını şüphesiz siz de anımsıyorsunuzdur. Ancak bulunduğumuz yıl bağlamında ele aldığımız bu yazıda geçtiğimiz yüzyıldaki öngörüleri ele alacağız.

1918- 2018'e Kadar Otomatik Dikte ( Komut ) Yaygınlaşacak

Kanada'da bir ada olan Newfoundland'un gazetelerinden birisi olan St. Johns Daily Star gazetesinin 9 Ağustos 1918 tarihinde yayımlanan bir sayısında geçen fütüristik olay.

Bir iş adamı bir makinenin karşısına oturacak ve:

+15. yıl için bir karar alındı. Sipariş edilen mallar...



Ve makine yazmaya başlayacak.

Stenografi tekniğini kullanmadan, daktilo olmadan ve mekanizmayı ayarlamaya ihtiyaç duymadan. Sadece sözlü olarak.

Bu bir Jules Verne veya H.G Wells rüyası değil, ama başarılı bir elektrik mühendisi olan Mr. John B. Flowers'ın düşüncesi. Flower o zamanlar bir daktilo firması tarafından fonlanıyordu ve sesli daktilo ile sonuçlanacak bir dizi çalışma yürütüyordu.

2018'de makinelerimizle her zamankinden daha fazla konuşuyoruz. Alexa, Google Home ve Siri bunların en net örneği. Ve 1918'den kalma bir gazete makalesi ve gerçekten mükemmel bir öngörü.

1918- 2018 Halkı I. Dünya Savaşı Filmlerini İzleyecek

23 Kasım 1918'de New York'ta yayımlanan Middletown Times Press gazetesinde yer alan bir makale:

İç Savaş filmlerinin şu andaki ve gelecek nesillere eğitimsel değeri ne kadar iyi olurdu? Bu, cevaplanması zor bir sorundur, ancak bugün ve yarın insanların zihninde bu çatışmayı şüphesiz çok daha net yapacaklardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşta nasıl bir rol aldığı filmlerde ölümsüzleştirilecek.

Birinci Dünya Savaşı sırasında hareketli görüntü teknolojisi göreceli olarak ilkeldi ancak 100 yıllık insanın yani bizim bu savaşların canlandırıldığı filmleri izlememiz oldukça kolay. Bununla birlikte 2018 insanlarının I. Dünya Savaşı'nın konu alındığı filmleri izlemeyi sevdiğini pek de söyleyemeyiz. Ancak sözkonusu bir diğer büyük savaş olan ve ABD'nin aktif olarak rol aldığı II. Dünya Savaşı olunca işler değişiyor. Elbette burada Hollywood'un film endüstrisinin payını da gözardı etmemek gerekiyor.

1918- 1884'te Başlayan Yeraltı Kömür Yangını 2018'de Devam Edecek

Gerçekten bir öngörü mü yoksa bir mizah mı tam olarak kestirmek zor. Ancak 4 Temmuz 1918 yılında Corydon Republican adlı bir gazetede yayımlanan bir makalei 1884'de ABD'nin Ohio Eyaleti'nin güney kesimlerinde bir maden ocağında başlayan yangının (15 milyon ton kömür) 2018 yılında hala süreceği öngörülüyordu.

1959- 2018 Çiftçileri Daha Çok Bilim İnsanı Gibi Olacak

2018 yılının çiftçi nasıl görünür? 1950'lerden itibaren bir Teksas gazetesine göre, çiftçiler bilim adamlarına çok benzeyecek. Texas'taki Lubbock Morning Avalanche gazetesinin 17 Nisan 1959 baskısı, garip bir gelecek öngörüsünde bulunuyor.

Artık çiftçiler olamayacak, beyaz önlüklü bilim adamları olacak.

Düğmeye basacaklar: "Bu kış muz yetiştirelim" ve o muz düğmesine basar basmaz muzlar çıkacak

Tarlalar büyük plastik kubbelerle kaplanacak ve içerideki sıcaklık ve yağış kontrol edilebilecek.

Bir kontrol kulesinde oturulacak ve otomatik olarak gübre, ekim ve hasat makinaları işletilecek. Sebzeleri vakumlayarak çıkartan makineler bulunacak ve bunlar ambara giderken pazar için hazır hale gelecek.

Tek bir kelime yeterli: harika!