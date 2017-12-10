1000 beygir güce sahip bir arabayla neler yaparsınız ve neden bu kadar yüksek güçlere sahip motorlar geliştiriliyor?

Eskiden atları kullanarak bir yerden bir yere hızlıca gitmek mümkün olurdu. Bazen taşıyanacak şeyler fazla olduğunda bir araba ve iki veya 4 art eşliğinde seçeneklerde vardı. Yaklaşık 2-3 kişiyi koskoca arabayla birlikte çekebilen 2 atın yaptığı iş, bugünlerde tamamıyla araba ve bu arabalara güç veren motorların elinde.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte motorların gücü de çok önemli düzeyde artış gösteriyor. Günümüzde normal bir araçta 80-200 beygir gücü bulunabiliyor. Zaten bu beygir gücü bir araba için fazlasıyla yeterli. Peki, insanoğlu bununla sınırlı kalabilir mi? Elbette hayır. Bildiğiniz gibi süper otomobil altında 1000 beygirden fazla güç üretebilen araçlar var. Hatta geçenlerde paylaştığımız bir haberde, 5000 beygir gücü olan ve yakında piyasalara çıkacak bir araç tanıtmıştık sizlere.

Bu beygir güçlerini yükseltme sebebimiz, güç ve bunun sonucunda oluşan hız. Bilmiyorum, 1000 beygir gücündeki aracıyla ülkemizde 450 km/s hıza ulaşabilen var mı? Böyle bir hızı trafiğin olduğu bir yolda yapmak imkansıza yakın bir şey. Elbette intihar ederken katil olmak istiyorsanız o apayrı bir durum.

Anlayacağınız dostlarım, paraları 5-10 milyon TL’leri bulan, ancak hiçbir zaman gerçek gücünde kullanılamayan bu 1000 beygirlik canavarlara boşu boşuna para veriliyor. Özellikle erkeklerin satın aldığı bu arabalar, bu kişiler arasında bir “hava atma” olarak satın alınarak, çürüyerek garajlarda kalıyorlar.

Eğer 1000 beygirden yüksek güce sahip arabalar geliştiriliyorsa, bu arabaların pistlerde gerçek güçlerini göstermesini daha çok isteriz. Peki, sizce araba sektörü nereye doğru gidiyor? Bu sektör hız konusunda bir doyuma kavuştu mu, yoksa hedefler arabaların çok daha hızlı olması yönünde mi? Yorumlarınızı bekliyorum.