How Ridiculous isimli YouTube kanalından Darek Herron, 200 metre yükseklikteki bir bölgeden basket atarak yeni dünya rekorunu kırmayı başardı.

Dünya üzerinde potadan en uzak noktadan basket atmayı başaran insan kim diye sorsam, muhtemelen çoğunuz bunu bilmeyecektir. Haberi okumadan önce ben de bilmiyordum, ancak geçtiğimiz gün Guinness Dünya Rekoru kırarak bu ünvanı eline alan bir isim var. Afrika’nın muhteşem manzaraya sahip Maletsunyane Şelaleri'nde gerçekleşen rekor denemesinde How Ridiculous isimli YouTube kanalının üyesi Derek Herron, 660 fit (200 metre) yüksekliğindeki uçurumun kenarından inanılmaz bir basket atmayı başardı.

Uçurumun kenarında emniyet ipine bağlı bir şekilde tutularak basket atışlarını yapan Herron, yine aynı YouTube kanalına ait eski rekoru kırmayı başardı. Eski rekor İsviçre’de yer alan 180 metrelik Mauvoisin Barajı'nda gerçekleşmişti.

Atışın kendisinin zorlu olmasının dışında, etkinlik için seçilen bölgeden dolayı çekim ve atış platformlarının kurulması da son derece zorluydu. Basketbol topları, kameralar, pota gibi pek çok şeyi hiç de kolay olmayan bir zemin üzerinde taşıyan ekip, tüm bu zorluklara rağmen muhteşem bir rekor kırmayı başardı.

Yukarıdaki videoda rekor denemesini görüyoruz, ancak benim ilgimi bu rekor denemesinden çok manzaranın muhteşemliği çekti. İnsana huzur veren bir yer olan Maletsunyane Şelaleleri, ölmeden önce gidip görülmesi gereken yerler listesine alabileceğiniz bir bölge.