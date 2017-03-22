200 Milyon iCloud Hesabı Silinme Tehdidi Altında!

Kendilerini Türk Suç Ailesi olarak tanımlayan bir grup korsan, Apple'dan hesaplar için fidye istedi.

Son haftalarda yaşanan güvelik sıkıntıları ve ortaya çıkan güvenlik açıkları, oldukça can sıkmaya başladı. En son Hollywood ünlülerinin iCloud hesapları iki dalgayla ele geçirilmiş ve özel fotoğrafları tüm dünyaya yayınlanmıştı.

Kendilerini "Türk Suç Ailesi" olarak tanımlayan korsan grubu, 200 milyondan fazla Apple e-posta hesabına erişebildiğini iddia etti. Apple’dan 75 bin dolar fidye ya da eş değerinde BitCoin talep etti. Firma 7 Nisan'a kadar istenen fidyeyi ödemezse grup, kullanıcı verilerini içeren yüz milyonlarca iCloud hesabını silmeye hazır olduklarını dile getiriyor. Ayrıca toplam değeri 100 bin dolar olan iTunes hediye kartlarını da dağıtacaklarını açıkladılar.

Apple’ın güvenlik birimi ile görüştüğü söylenen grubun istekleri firma tarafından kesin bir dille reddedilmiş durumda. Adını TCF olarak kısaltabileceğimiz grup iCloud hesaplarının bağlı olduğu cihazların videolarına, ekran görüntülerine ve e-posta içeriklerine erişebildiğini iddia ediyor. Profil resmi olarak Türkiye pasaportu kullanan grubun hangi ülke ya da milliyete mensup olduğu bilinmiyor.

Yayınlanan raporlar ve söylentiler aslında tutarlı bir hikaye ortaya koymuyor. Bir TCF temsilcisi 300 milyon civarında hesaba erişebildiklerini söylüyor, bir başka kaynak 559 milyon e-postaya eriştikleri tahmin ediyor. Fakat TCF’nin Twitter hesabından rakam 200 milyon da sabitleniyor. Bu arada Apple temsilcilerinin konuyla ilgil ibir açıklama yapmaması, olayın iç yüzünü onların da anlamadığını gösteriyor olabilir.

Kişisel veri depolama sistemlerimize yönelik siber saldırılar artık şaka boyutunu aştığından haberleri duyan herkes büyük bir ciddiyetle saldırıları engellmek için çalışıyor. 2014 ve 2017 yılların dalga dalga gerçekleşen saldırıların boyutları azımsanacak kadar değil. Korsan grupların özellikle ünlü kişilerin hesaplarını ele geçirerek isimlerini duyurma çabaları görünüşe göre daha uzun süre devam edecek.

TCF, daha fazla kanıt sunmadığı sürece bunun sahte bir girişim olduğunu söylemek oldukça mümkün. Çünkü isimlerini duyurmak isteyen korsan gruplarının hesapları ele geçirmeye ihtiyacı yok. Ciddiyetle karşılanacak bir tehdit yeteri kadar kötü ün getiriyor.

iCloud ile ilgili gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.