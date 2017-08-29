200 Milyon Yıllık Deniz Sürüngeni Fosilinde Doğmamış Bebek

İngiliz bilim insanlarının 200 milyon yıllık olduğu söylenen deniz sürüngeninin karnında keşfettikleri doğmamış bebek, bilim dünyasının ilgisini fazlasıyla çekmiş durumda.

20 yıl önce keşfedilen ihtiyozor fosilinin üzerinde bir türlü detaylı çalışma yürütülmemişti. Şu ana kadar bulunan fosiller arasındaki en uzunu olan ihtiyozorun ''Jura'' döneminde yaşadığı tahmin ediliyor.

Boyu yaklaşık 3.5 metre olan ve deniz ejderhası olarak bilinen ihtiyozorlar, aynı dönemde yumurtalayarak üreyen dinozorların aksine doğurarak çoğaldığı yapılan araştırmalar sonucunda gün yüzüne çıkartıldı. Deniz ejderhasının karnında bulunan fetüsün 7 santimetre büyüklüğünde olduğu da bilim insanları tarafından kaydedildi. İngiltere'nin Somerset bölgesi yakınlarında bulunmuş olan fosil, tam olarak 20 yıldır Almanya'nın Hannover şehrindeki Aşağı Saksonya Eyalet Müzesi'nde sergileniyordu.

Fosil üzerinde yeni çalışmalar başlatan Paleontolog Sven Sachs, deniz ejderhalarının fetüslerinin plasentalı memelilere göre daha küçük ve sayılarının daha fazla olduğunun da altını çizdi.

İhtiyozor türünün 251 milyon yıl önce var olup, günümüzden 205 milyon yıl öncesinde sona erdiğini vurgulayan araştırmacılar, bu türün ise 66 milyon yıl önce tarihin tozlu sayfalarına gömüldüğünü belirttiler.