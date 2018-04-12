Almanya'da bulunan, yaklaşık 200 milyon yaşındaki kelebek ve güve fosillerine ait bulguların, yeni bir teknoloji yardımıyla Çin Bilimler Akademisi'nde incelenmesi sonucu renkleri ve desenleri keşfedildi.

Geçtiğimiz Aylarda Almanya’da milyonlarca yıllık bir kayanın içinde bozulmadan günümüze kadar gelmiş kelebek ve güve fosillerine rastlanmıştı. Yapılan saptamalarda bu fosillerin yaklaşık olarak 200 milyon yıllık olduğu keşfedilmiş ve baharı müjdeleyen dostlarımızın geçmişinin aslında düşündüğümüzden çok daha eskiye dayandığı haberi bilim dünyasını şaşkına çevirmişti.

Bugünse, fosil inceleme alanında geliştirilmiş yeni bir teknoloji ile bu inanılmaz derecede eski Jurassic dönem kanatlılarının, renkleri ve desenleri tam olarak saptanmış ve kamuoyuna duyurulmuş durumda. Çin Bilimler Akademisi çatısı altında Alman ve İngiliz bilim insanlarının yardımıyla gerçekleştirilen bu keşif; optik, taramalı elektron mikroskobu (SEM) transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ve pulmoner lazer tarama mikroskobu (CLSM) bulgularının birleştirilmesiyle ortaya çıkarılmış oldu.

Bu teknoloji ve işbirliği ışığında keşfedilen renkler ise teknolojinin geldiği noktayı hayretler içinde izlememize olanak veriyor. Bu atılımın daha da önemli tarafı ise bunun yalnızca bir başlangıç olarak, fosil bilimi ve genetik alanında daha birçok yeniliğinin kapısını açacak olması gibi görünüyor. Daha önce bazı dinozor türlerinin tüylü olduğu keşfinden bu yana son zamanlarda fosil inceleme alanında oldukça başarılı bir adım daha atıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.