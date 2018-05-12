2000 TL Altına Alabileceğiniz En İyi Çift Kameralı Telefonla

Çift kamera teknolojisi artık orta segment diyebileceğimiz cihazlara kadar ulaşmış durumda. Siz de amiral gemisi alabilecek bir bütçem yok ama iyi kameralı bir telefonum olsun diyorsanız bu cihazlardan birini alabilirsiniz.

Kullanıcıların çift kameralı telefonları sevmesiyle beraber akıllı telefon üreticileri de çift kameralardan vazgeçecek gibi görünmüyor. İlk çift kameralı telefonları sadece markaların amiral gemisi modellerinde görebiliyorduk ve maddi durum, bu teknolojiye ulaşmalarını engelleyen bir durumdu. Artık üreticiler orta segment diyebileceğimiz telefonlarına da çift kamera teknolojisini getirmiş durumda, onlara yönebilir veya geçmiş senelerdeki amiral gemilerinden birini alarak sahip olabilirsiniz. İşte 2000 Türk Lirası'ndan daha az ödeyerek sahip olabileceğiniz 5 çift kameralı telefon modeli.

Huawei P20 Lite

Fiyatı: 1.989 TL(Huawei Türkiye garantili)

Huawei son yıllarda çıkardığı amiral gemilerine ek olarak bazı özellikleri kısılmış olan "Lite" modellerini sunmakta. P20 Lite ise bu modellerden sonuncusu. Aslında resmi çıkış fiyatı 2400 TL olsa da internet üzerinde 1989 TL'lere bu cihaza ulaşabiliyorsunuz.

Cihazın sistem özellikleri ise şu şekilde:

Ön (Selfie) Kamera: 16 MP

Dahili Hafıza: 64 GB

RAM Kapasitesi: 4 GB RAM

Pil Gücü: 3000 mAh

Ekran Boyutu: 5,84 inç

Ana Kamera Çözünürlüğü: 16 MP + 2 MP

İşlemci Kapasitesi: 4 çekirdekli 2,36 GHz + 4 çekirdekli 1,7 GHz işlemci

Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Fiyatı: 1.699 TL(İthalatçı garantili)

Fiyat ve performans denildiğinde teknoloji severlerin her zaman ilk aklına gelen isim Xiaomi olmuştur. Çinli teknoloji devinin yaklaşık 2 ay önce tanıttığı Redmi Note 5 Pro modeli de bu kategoride kendine yer bulmuştur. Yüksek pil ömrü ve kaliteli kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Redmi Note 5 Pro'yu1.699 TL karşılığında alabilirsiniz.

Cihazın sistem özellikleri ise şu şekilde:

Ön (Selfie) Kamera: 20,0 MP

Dahili Hafıza: 64 GB

RAM Kapasitesi: 4 GB RAM

Pil Gücü: 4000 mAh

Ekran Boyutu: 5,99 inç

Kamera Çözünürlüğü: 12 MP + 5 MP

İşlemci Kapasitesi: 1,8 GHz Octa Core

Honor 7X

Fiyatı: 1.699 TL(İthalatçı garantili)

Honor firmasının geçtiğimiz yıl çıkarmış olduğu Honor 7x modeli şu anda uygun fiyatlarla alıcısını beklemekte. Türkiye'ye ithalatçi garantili olarak getirilen bu model, başarılı bir çift kameraya sahiptir. Huawei üretimi Kirin 659 yonga setine sahip olan Honor 7X'i çeşitli sayfalarda 1.699 TL'ye bulabilirsiniz.

Cihazın sistem özellikleri ise şu şekilde:

Ön (Selfie) Kamera: 8 MP

Dahili Hafıza: 64 GB

RAM Kapasitesi: 4 GB RAM

Pil Gücü: 3.340 mAh

Ekran Boyutu: 5.93 inç

Kamera Çözünürlüğü: 16 MP + 2 MP

Xiaomi Mi 6

Fiyatı: 1.929 TL(İthalatçı garantili)

Xiaomi Mi 7 lansmanı için sayılı günler kalmış durumda fakat Çinli teknoloji devinin bir önceki amiral gemisinin de kamerasının gayet başarılı olduğunu söylemek zorundayız. Fiyat olarak çok yükseklere çıkamayıp da performans isteyenlerin can dostu olan Xiaomi'nin Mi 6 modeli şuan için kaliteli bir seçenek olarak bulunuyor.

Cihazın sistem özellikleri ise şu şekilde:

Ön (Selfie) Kamera: 8,0 MP

Dahili Hafıza: 64 GB

RAM Kapasitesi: 6 GB

Pil Gücü: 3350 mAh

Ekran Boyutu: 5,15 inç

Kamera Çözünürlüğü: 12 MP + 12 MP

İşlemci Kapasitesi: 2.45 GHz Quad Core + 1.9 GHz Quad Core

LG G6

Fiyatı: 1.992 TL(LG Türkiye garantili)

LG'nin, G7 ThinQ modelini tanıtmadan önceki en üst modeli olan G6, bütçe dostu fiyatıyla adeta herkesi çift kameralı telefon sahibi yapabilir durumda. Şık tasarımı ile yeni tanıtılmış amiral gemilerinden bir farkı gözükmeyen G6, çentik tasarımını beğenmeyen kullanıcılar için ilaç gibi gelebilir.

Cihazın sistem özellikleri ise şu şekilde:

Ön (Selfie) Kamera: 5 MP

Dahili Hafıza: 32 GB

RAM Kapasitesi: 4 GB RAM

Pil Gücü: 3300 mAh

Ekran Boyutu: 5,7 inç

Kamera Çözünürlüğü: 13 MP + 13 MP

İşlemci Kapasitesi: 2,35 GHz Dual-Core + 1,16 GHz Dual-Core

Bence, bir telefona ihtiyacınız varsa özellikle Türkiye garantileri bulunan, G6 ve P20 Lite kaçırılmaması gereken telefon modelleri. Biraz daha risk alabilirim, ithalatçı garantili de olur derseniz, diğer 3 model de gayet uygun fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.