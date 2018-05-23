‘Barbar’ Savaşlarına Ait İnsan Kalıntıları Bulundu

Tahmin edersiniz ki geçmişin günümüze en gerçekçi yansıma hali, tarihi kalıntılardır. Bu noktada şaşırtıcı bir keşfe imza atan arkeologlar, 2000 yıl öncesinde gerçekleşen “Barbar” savaşlarına ait insan kalıntıları buldular.

Muhtemelen birçoğumuz, eskinin kısıtlı şartlarıyla savaşların nasıl gerçekleştiğini merak ederiz. Bu noktada araştırmaya koyulan arkeologlar, 2000 yıl önce gerçekleşen “Barbar” savaşları hakkında şaşırtıcı gerçekleri ortaya koydular. Danimarka’daki geniş, sulak bir alanda çalışan araştırmacılar, Kuzey Avrupa’da gerçekleşen savaşın, aynı zamanda Alman kabilelerin savaşlara olan bakış açısını da açıkladı.

Ekip ne buldu?

Arkeologlar araştırma kapsamında, Danimarka’nın Jutland Yarımadası’ndaki Mossø Gölü’nün kıyısında, Alken Enge bölgesinde bulunan 185 dönümlük sulak alanda 82 kişilik kalıntıya ulaştılar. Bu kalıntılardan 2,095 insan kemiği ve parçasına ulaşıldı. Çoğunu genç yetişkin erkek kemiklerinin oluşturduğu kalıntıda, tümünün aynı anda ölmüş olduğu da ifade edildi.

Öte yandan kalıntıların detaylı olarak incelenmesi ve ölüm nedenlerinin araştırılması sonucu, kişilerin travma yaralanmalarından dolayı öldüğü gözlendi. Arkeologlar bölgenin tümünü kazmamış olsa da, yaklaşık 2 bin yıl önceye dayanan bu tarihi kalıntıların zaman içinde göle ve bataklığa gömülmüş olduğu ifade ettiler.

Bu keşif neden bu kadar önemli?

Tarihler boyu yapılan araştırmalarda Almanların vahşi barbarları hakkında çok detaylı bilgiler elde edilememişti. Bu sebeple bizler de Alman kabileleri hakkında çok az şey biliyoruz. Yüzlerce kişiden oluştuğu varsayılan bu barbar ordusu, bizlere kişi sayısı bir yana dursun Demir Çağı Köyleri nüfus ölçeğini ve geçmişini de yansıtmış bulundu. Eski kağıt notların da bulunduğu kalıntılarda, birçok genç erkeğin uzak mesafelerde doğru şekilde örgütlendiği ve bunun için de bazı kişilerin lider konumunda olduğu ortaya çıktı.

Kemikler neden bataklık kenarında bulundu?

İşin bu kısmında bizleri oldukça ilginç bir bilgi karşılıyor. Öyle ki, kalıntıların üzerinde bulunan kemirgen izleri, kemiklerin sulak alana gelmeden önce başka bir alanda bulunduğunu kanıtladı. Muhtemelen savaş kalıntıları kasti olarak bu bölgeye taşınmıştı. Kimi zamanlarda dört farklı kişiden alındığı öngörülen kalça kemikleri, bir ağaç dalı üzerine işleniyordu. Arkeologlar, bunun bir bataklık ritüeli olduğu ifade ettiler. Aarhus Üniversitesi’nde arkeolog ve Mosegaard Müzesi’nde yönetici direktörü olan Bogucki, bataklıkların ve sığ göllerin, özellikle bu tür törenlere ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Kim kiminle savaşıyordu?

Milattan Sonra 1. Yüzyılda Avrupa’daki Alman kabileleri savaşmış olsalar da, kalıntılarda Roma’ya ait hiçbir kanıt bulunamadı. Oldukça sert gerçekleştiği düşünülen bu savaşlarda, Roma’nın saldırılardan etkilenmemiş olması yanı sıra, grupların da gittikçe büyüdüğü ve silahların da ölümcül hale getirilmiş olduğu keşfedildi.

Oldukça ilginç keşiflerin yer aldığı bu çalışma sonrası, “Barbar” savaşları ve etkileri de açıklık kazanmış oldu. Her ne kadar bu tür kazılar zorlu olmuş olsa da, tarihi aydınlatma açısından büyük önem taşıdığı şüphesiz.