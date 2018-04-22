2000 Yıllık Bataklık Cesetlerinin Sırrı Çözülüyor!

Kuzey Amerika’da bulunan ve 2000 yıllık olduğu öngörülen bataklık cesetlerinin binlerce yıl önce tanrıya sunulan kurbanlar olduğu ve günümüze kadar geldiği düşünülüyor. Peki ya bu cesetlerin altında yatan gizem bize neyi anlatıyor?

Bildiğiniz gibi Danimarka bataklık cesetleri ile adını duyuran ülkelerden biridir. İrlanda’dan Polonya’ya kadar birçok Kuzey Avrupa ülkesinde varlığını sürdüren bu cesetler, özellikle bataklıklarda ve fundalıklarda muhafaza olarak günümüze kadar taşınmış durumda. 2000 yıllık olduğu varsayılan bu cesetlerin sayısının fazlalığı ise özellikle dikkat çekiyor.

Yıllar ele alındığında Demir Çağı’ndan kalmış olduğu düşünülen bu cesetler, çoğunlukla boğazından kesilerek bataklığın derinliklerine bırakılmış. O zamanın inanç ve düşüncelerini irdelersek muhtemelen bu insanlar, tanrıya sunulmuş birer kurban olma niteliğini taşıyorlar. Konu hakkında konuşan ve farklı görüşe sahip olan uzamanlar ise cesetlerin kurban değil, mahkum ya da göçebe olabileceğinin üzerinde duruyor.

Döneme ait az sayıda eser olması ve yazının bulunmaması nedenleri ile kesin bilgilere sahip olunmasa da, yapılan araştırmalar sonucu kadın ve erkek olmak üzere birçok kişinin boğazlarından kesilerek öldürüldüğü tahmin ediliyor. Diğer bir yandan kişilerin ölüm yerinin, bataklık olarak seçilmesinin nedeni ise bataklığın göz kamaştıran bir atmosfere sahip olması olarak gösteriliyor.

Şu an için bizlere korkunç gelen bu kurban etme olayları aslına bakarsanız geçmişte yaygın olarak kullanılan bir yöntem olarak görülüyordu. Resimlere baktığımızda cesetlerin şok olmuş şekilde yattığını görsek de, yüzyıllar boyu bu şekilde kalmış olmaları açıkçası ayrı bir şaşırtıcı.