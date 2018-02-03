2000 Yıllık Zarların Hileli Olduğu Kanıtlandı!

Bugün kullandığımız oyun zarları, makinelerin onları tasarlayacağı kadar ve atan kişinin şansına bağlı olarak oldukça adil sonuçlar ortaya koyuyor. Ancak her zaman böyle olmadı; araştırmacılar zarların değişimlerini anlamak için ve insanlığın medeniyetteki belirli bir döneme kadar bu olasılıkları önemsemediğini kavramak için zarların tarihini analiz ettiler.

UC Davis ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, Roma döneminden kalma 110 adet küp şeklindeki zarı inceledi ve bilimsel düşüncenin ön plana çıktığı Rönesans dönemine kadar tasarımlarının "adil" olmadığına karar verdi. Rönesans döneminde geliştirilen yeni yüce fikirler araştırmanın baş yazarı Jelmer Eerkens tarafından açıklandı:

"Galileo ve Blaise Pascal gibi insanlar şans ve olasılık hakkında fikirler geliştiriyorlardı ve bazı durumlarda yazılı kayıtlardan biliyoruz ki aslında kumarbazlarla görüşüyorlardı."

Eerkens, zar kullananların adalet, şans veya olasılık gibi konularda yeni fikirleri de benimsediklerini düşündüklerini belirtti. Zar, iki farklı bileşen üstüne kuruludur. Biri, çok taraflı bir şekil, diğeri de bu şekiller üzerine yazılmış olan rakamlar.

(Hileli zarlar)

Araştırmacılar Roma dönemine ait zarlarda bir karışıklık olduğunu farketti. Bu zarlar, kemik metal ve kil gibi malzemelerden yapılmıştı ve neredeyse hiçbiri tam olarak şekillendirilmemişti. Birçoğu gözle görülür şekilde oval kenarlara sahipti ve bu ovallik tek taraflıydı. Bu da 1 ve 6'nın gelme olasılığını oldukça yüksek seviyelere çıkartıyordu.

Bu durumun nedenini kestirmek zordu, ancak bilim insanları, Roma dönemine ait zarların yapılarının çok da önemsenmediğini ya da sağduyunun zarın sonucunu belirlediğine olan inancın daha fazla olduğunu düşündüklerini söyledi. Bu yüzden şekilsel estetik çok da önemli görünmüyordu. Arkeologlar açısından zar bulmak hiç de kolay değil. Genellikle mezarlarda ya da arkeolojik alanlarda rastlanmıyorlar. Fakat eski çöp yığınlarında ya da mezarlık yakınlarında ortaya çıkabiliyorlar.

Sonuç olarak, araştırmacılar belirli zaman aralıklarını baz alarak seçtikleri 110 zar üzerinde incelemelerde bulundu. Eerkens ve Doğa Tarihi Müzesi'nden Alex de Voogt birkaç yıldır zar tasarımı üzerine çalışmalarını sürdürdüler. İki araştırmacı, M.Ö. 400 ila M.Ö. 1100 yılları arasında zarların nadir göründüğünü belirttiler. Zarların tekrar ortaya çıkması Orta Çağ dönemine denk geliyor.

Mısır ve Mezopotamya'daki zarlarda popüler olanın "asal" konfigürasyon olduğunu belirten araştırmacılar bu konfigürasyonun karşı tarafa asal sayıları yerleştirdiğini söylediler. Yani 1'in tersi 2, 3'ün tersi 4, 5'in tersi 6. Öte yandan bugünkü kullanılan standart zarların da 15. yüzyılda ortaya çıktığı söylendi.