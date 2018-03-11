'2001: A Space Odyssey' filmindeki süper bilgisayar, Amazon Echo cihazına dönüştü.

Şu anda muhtemelen hiç kimse, bizi dinleyen, sorulan sorulara cevap veren, hatta çeşitli yaşam koşullarının doğrudan kontrolünü ele geçiren ev bilgisayarları düşüncesinden korkmuyor. Belki bu HAL-9000 replikası bunu değiştirecektir. Stanley Kubrick'in bilimkurgu klasiği, 2001: A Space Odyssey'deki kötü niyetli süper bilgisayar olan HAL 9000, yeni bir hal aldı: Amazon Echo cihazı.

HAL 9000'i bilmeyenler ve hafızasını canlı tutmak isteyenler için HAL 9000'i kısaca özetlersek, 1968 yılı yapımı, Arthur C. Clarke'ın Sentinel adlı öyküsünden uyarlanan ve yönetmenliğini Stanley Kubrick'in yönettiği ve yapımında katkı unsuru sağladığı 2001: A Space Odyssey filmindeki süper bilgisayardı. HAL 9000, filmdeki uzay aracının öğrenebilir yapay zekâya sahip bilgisayarıdır.

Adı, "Heuristically programmed ALgorithmic computer" İngilizce sözcüklerinin baş harflerinden türetilmiştir. Ayrıca IBM ile HAL arasında da bir ilişkinin olduğu iddia edilmektedir. Alfabetik sıralamada IBM'deki harflerden birer önceki harfler kullanıldığında HAL ismine ulaşılır. HAL 9000, konuşmaları anlayabilmekte, yüzleri tanıyabilmekte, bir insan gibi konuşabilmekte, dudak okuyabilmekte, mimikleri değerlendirebilmekte ve hatta sanat eserleri hakkında fikir bile yürütebilmektedir. HAL 9000 aynı zamanda iyi sayılabilecek bir satranç oyuncusudur, astronotlardan Frank Poole ile bu oyunu oynamıştır. HAL 9000, kendisinin yetkisini bilinçli bir şekilde alma potansiyelini gördüğü astronotlardan Frank Pool'u kasten öldürmüş, daha sonra diğer astronot David Bowman tarafından ileri fonksiyonları etkisiz hâle getirilmiştir.

Master Replicas, HAL-9000 replikalarını üretebilmek için lisans hakkını Warner Bros.'tan aldı. Görünüşe göre büyük ekran gibi konuşabiliyor ve filmdeki repliklere cevap verebiliyor. Aynı zamanda Amazon'un sesle çalışan AI asistanı Alexa'dan güç alıyor. Cihaz aslında Fire HD tablet üstüne kurulmuş bir yapı ihtiva ediyor. Tabii buna Master Replicas'ın sağladığı ve övgüyle bahsettiği ek özellikler de var.

Yapay zekanın bu denli gelişmesi, cihazlarda yaygınlaşması, hatta evimizde yer alıp komutlarımıza yanıt verebilecek kadar hayatımıza dahil olması güzel. Fakat her ne kadar senaryo ürünü olsa da, HAL 9000 gibi bir örnek de bulunurken, acaba bu kadar gelişmenin her zaman iyi sonuçlar doğurup doğurmayacağı konusunda düşünceler de oluşturuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın.