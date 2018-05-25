2004’te Yaşanan Bir UFO Vakasıyla İlgili Ürkütücü Rapor!

10 Kasım 2004’te ABD donanması, bir uçak gemisinin etrafında dolaşan garip nesnelerle ilgili haberler geçtiğinde, bütün dünya bu olayın gizemini merak etmişti. Devam eden soruşturmalar kapsamında yeni yayınlanan askeri raporlar, birkaç gün boyunca gözlemlenen cisimler hakkında ürkütücü bilgiler içeriyor.

UFO olaylarına dair neredeyse her gün dünyanın farklı köşelerinden haberler geliyor. Bu haberlerin önemli bir kısmı beklendiği üzere sahte haberler. Nitekim bütün dünyanın aklını karıştıran ve hala aydınlatılamayan bazı etkileşimler de mevcut.

10 Kasım 2004 ve sonrasındaki birkaç gün boyunca ABD donanmasının bir uçak gemisinin çevresinde havada uçan garip nesneler hakkında bilgiler vermesi, o dönem şok etkisi yaratmıştı. Gemi mürettebatı, bu garip cisimlerin peşine takılmaya karar verdi. Nesnelerden birisi ilerleyen günlerde yine ortaya çıktığında, bir adet F/A-18F tipi savaş uçağı peşinden havalandı.

Uçaktan kaydedilen görüntüler şu şekildeydi:

Olaydan yıllar sonra, 2017’nin Aralık ayında ABD ordusu tarafından paylaşılan görüntülerdeki obje, net bir şekilde insan yapımı bir cisme benzemiyor. Ayrıca pilotların aktardığı detaylara göre bu cisim, insan yapımı herhangi bir uçaktan çok daha hızlı hareket ediyor, yüksek hızlarda çok kıvrak manevralar yapabiliyordu.

Olay hakkında ABD donanmasından yeni bir askeri rapor geldi. Raporun detayları, olayı daha da ürkütücü kılıyor:

Yeni raporda söz konusu garip cisim, “pürüzsüz, düz beyaz ve kenarsız” olarak tanımlanıyor. Boyuna yönelik yapılan tahmini ölçümlemeler ise cismin yaklaşık 14 metre uzunluğunda olduğunu öne sürüyor. Buna karşılık pilotlar, cismin yaklaşık 17 metre olduğunu söylemişlerdi. Ne olursa olsun cismin içine insan boyutlarında birkaç bireyin sığması mümkündü. Bu cüsseye rağmen sergilediği kıvraklık ise insanı şoka sokuyordu.

ABD Donanması, olayın ardından birkaç gün boyunca bölgede tarama faaliyetleri yürüttü, ancak sonuç alınamadı. Yetkililer cismin görünmezlik, deniz altında da gidebilme ve yüksek irtifalarda seyredebilme gibi özelliklerine dikkat çektiler. Nitekim son rapordan başka elimizde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bu ilginç UFO vakası, daha uzun yıllar tartışılacağa benziyor.